ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (147-Й ДЕНЬ) | Еврокомиссия опасается сокращения поставок газа из России, Лавров заявил, что „география спецоперации“ расширяется, США отправляют в Украину очередные комплексы HIMARS(6)
Подводим итоги 147-го дня войны.
С начала войны Украина вернула 46 детей, которых вывезли в Россию, заявила во время брифинга уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук.
По состоянию на 20 июля официально подтверждено, что 5100 детей депортировали в России, но это число ежедневно увеличивается, сказала омбудсмен. Российские власти озвучивают число 350 тысяч якобы „эвакуированных“ в РФ детей.
Глава МИД РФ Лавров заявил, что поставки дальнобойного оружия Украине расширяют „географию спецоперации“
Лавров в интервью РИА Новости и RT заявил, что „географические задачи спецоперации изменились, теперь это не только ДНР и ЛНР, но и ряд других территорий“. Он также добавил, что „если Европа вдруг изменит позицию и предложит РФ восстановить отношения, то нужно смотреть, выгодно ли это Москве“.
Турция рассчитывает, что меморандум по вывозу украинского зерна по Черному морю подпишут на этой неделе
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
13 июля участники переговоров договорились, что зерно станут вывозить из трех украинских портов на украинских судах по определенным коридорам, в которых будет действовать режим прекращения огня. Для этого Украина частично разминирует акваторию Черного моря.
Ожидается, что Турция станет проверять суда в украинских портах, чтобы убедиться, что их не используют для транспортировки западного оружия в Украину.
Евросоюз согласовал седьмой пакет санкций против России.
США отправляют в Украину еще четыре комплекса HIMARS
Таким образом, общее их количество достигнет 16-ти.
Роскомнадзор обязал поисковики помечать „Википедию“ как нарушителя российских законов.
Роскомнадзор ввел „меры понуждения“ в отношении „Википедии“, обязав поисковики помечать онлайн-энциклопедию как нарушителя российских законов. Российские власти пошли на такой шаг после отказа „Википедии“ удалить „ряд материалов, признанных запрещенными, в том числе фейков о ходе специальной военной операции на территории Украины“.
Генштаб ВСУ сообщает, что практически по всем направлениям попытки российских военных продвинуться вперед окончились неудачей, и подразделениям приходится отступать с потерями.
Еврокомиссия допустила, что зимой будут проблемы с поставками газа из России.
Власти ЕС предложат странам-участницам добровольно сократить потребление газа на 15%.
Министерство обороны Литвы дополнительно передаст Украине американские бронетранспортеры M113 и их модифицированную версию M577, а также боеприпасы.