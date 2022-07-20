ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (147-Й ДЕНЬ) | Еврокомиссия опасается сокращения поставок газа из России, Лавров заявил, что „география спецоперации“ расширяется, США отправляют в Украину очередные комплексы HIMARS

С начала войны Украина вернула 46 детей, которых вывезли в Россию, заявила во время брифинга уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук.

По состоянию на 20 июля официально подтверждено, что 5100 детей депортировали в России, но это число ежедневно увеличивается, сказала омбудсмен. Российские власти озвучивают число 350 тысяч якобы „эвакуированных“ в РФ детей.