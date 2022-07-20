МНЕНИЕ | Константин Сонин: Касаткина и Забияко совершают героический поступок

Есть три дополнительных комментария ко вчерашнему каминг ауту Дарьи Касаткиной, лучшей теннисистки России на сегодня.

Во-первых, оказалось, что это не один каминг аут, а два. Наталья Забияко, партнёрка Касаткиной - тоже очень известная спортсменка, призёр Олимпиады-2018 в команде, призёр чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию. Она несколько лет не выступала после ухода из спорта её партнёра, но сейчас собирается выступать снова. И Наталья - такая же героическая красавица как Дарья.

Во-вторых, в интервью, сделанном спортивным блоггером Витей Кравченко, Дарья говорит, сбивчиво, что мол, значит, её мнение, теннисистки, „опилки“ - имея в виду в голове. Но у неё как раз не опилки в голове, а настоящие мозги - она мыслит куда яснее, чем многие „интеллектуалы“, не говоря уже про депутатов Госдумы. Но речь не только про пропагандистов. И у настоящих интеллектуалов бывает каша в голове по этому поводу. А Дарья действительно хорошо соображает по сложному вопросу.

И не только по вопросу сексуальных отношений! Про войну с Украиной она думает так же четко и внятно. И так же четко и внятно думает про то, зачем нужен её каминг-аут - чтобы помочь тем миллионам девочек и мальчиков, которые не защищены славой, богатством, статусом.

В-третьих, кому-то может показаться, что это нестрашно - сделать каминг-аут. А посмотрите интервью - там видно, как волнуется интервьюер. Ему, мужчине, вообще ничего никак ни в каком смысле ничего не угрожает. Более того, для него, конечно, это прорыв - это огромная журналистская удача и заслуга, реально. Но это мужчина сбивается, и Касаткиной приходится возвращать его к теме. По мне, так это подчеркивает насколько это сложно, и насколько героический поступок совершают Касаткина и Забияко.