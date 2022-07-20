Кредитный и депозитный портфель Coop Pank за год увеличился более чем на 40 процентов

Объем вкладов Coop Pank во II квартале вырос на 100 миллионов евро (+9%), достигнув 1,25 миллиарда евро. По сравнению со II кварталом 2021 года, объем вкладов Coop Pank вырос на 357 миллионов евро (+40%). Наибольший рост во II квартале показал портфель вкладов бизнес-клиентов, объем которого вырос на 87 миллионов евро.

Кредитный портфель Coop Pank во II квартале увеличился на 91 миллион евро (+9%), достигнув 1,13 миллиарда евро. По сравнению со II кварталом 2021 года кредитный портфель увеличился на 359 миллионов евро (+46%). Наибольший рост показал портфель жилищных кредитов, объем которого вырос на 40 миллионов евро (+10%). Портфель бизнес-клиентов вырос на 36 миллионов евро (+8%), лизинговый портфель на 10 миллионов евро (+9%) и портфель потребительского кредитования на 6 миллионов евро (+9%). Портфель просроченных кредитов Coop Pank четвертый квартал подряд оставался на уровне 2%.

Во II квартале 2022 года Coop Pank заработал 4,6 миллиона евро чистой прибыли, что на 31% больше, чем в предыдущем квартале и на 51% больше, чем год назад. Соотношение расходов и прибыли банка во II квартале 2022 года составило 52%, а рентабельность собственного капитала – 15,8%.

По словам председателя правления Coop Pank Маргуса Ринка, во втором квартале Coop Pank снова продемонстрировал уверенный рост. „Мы по-прежнему достигаем всех обещанных инвесторам целей – объемы деловых операций банка за год выросли на 40%, квартальное соотношение расходов и прибыли опустилось до уровня 52%, а рентабельность собственного капитала увеличилась до уровня 15,8%. Рыночная доля кредитного портфеля Coop Pank увеличилась на 5%, и рыночная доля депозитного портфеля увеличилась на 4,4%. Все это показывает, что показатели результатов деятельности банка постоянно улучшаются, и что наш след в экономическом пространстве Эстонии все больше увеличивается“, – объяснил Ринк.

По состоянию на конец II квартала 2022 года у Coop Pank было 130 700 клиентов, и их количество за квартал выросло на 8 300 клиентов (+7%). Количество действующих клиентов банка составило 58 700, и за квартал количество действующих клиентов увеличилось на 4 500 (+8%) клиентов. По состоянию на конец июня у Coop Pank было около 30 000 акционеров.