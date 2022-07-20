Лавров: поставки дальнобойного оружия Украине расширяют „географию спецоперации“

„Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво“, — цитирует его российское информационное агентство.

Что именно подразумевается под „географией“, неясно. По словам Лаврова, во время переговоров России и Украины в Стамбуле в конце марта „была одна география“, а „сейчас география другая“. Однако упомянутые министром регионы юга Украины были захвачены Россией в первые дни войны и находились под ее контролем в том числе и в конце марта.

Из слов Лаврова следует, что „география“ операции якобы меняется исходя из „военных угроз с территории Украины“. В частности, он заявил, что „географические задачи“ будут отодвигаться еще дальше в случае получения Киевом „все более дальнобойного оружия“.

США в июне начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. После этого Украина уничтожила около 20 складов артиллерийских боеприпасов, расположенных на территории, контролируемой российской армией. Президент РФ Владимир Путин говорил, что поставки Украине РСЗО „ничего не меняют“ для хода российской „спецоперации“.

Значительная часть Запорожской и Херсонской областей с начала марта находится под контролем российских войск. Представители „новых администраций“ этих регионов неоднократно анонсировали референдумы о вхождении областей в состав России.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.