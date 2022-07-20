Ханно Певкур: мы всегда знали, что Россия - главная угроза для Эстонии

Мы всегда знали, что главная угроза для Эстонии - это Россия. Мы не видим никаких угроз со стороны других стран, это явно. Поэтому десятилетия мы занимались тем, чтобы обезопасить себя. Мы вступили в НАТО. чтобы здесь были войска наших союзников. Уже пять лет у нас здесь находятся реальные войска, больше 2000 людей, это реальная сила уже сегодня. И если Россия сделает такой шаг, придет к нам с войной, это будет означать, что это - не война с Эстонией, это - война с НАТО. Все мы понимаем, что принцип НАТО - один за всех и все за одного. Сейчас мы не видим реальной угрозы. Но мы должны быть готовы ко всему и мы приложим все усилия к тому, чтобы Эстония была защищена.