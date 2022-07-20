Новый ветропарк Enefit Green начнет производить электроэнергию уже через четыре месяца(8)
Сегодня заложен краеугольный камень ветропарка „Шилале II“ компании Enefit Green, и начинается строительство башен ветряков. Парк начнет вырабатывать экологически чистую электроэнергию уже в ноябре.
По словам председателя правления Enefit Green Ааво Кярмаса, „Шилале II“ станет первым из строящихся парков компании, который выйдет на производство электроэнергии. Строительство новых ветряных и солнечных парков – это долгосрочное и эффективное решение нынешнего энергетического кризиса. Enefit Green уже много лет занимается производством ветряной энергии.
Строительство литовского ветропарка „Шилале II“ началось в сентябре 2021 года. На сегодняшний день завершено строительство 11 из 12 фундаментов ветряков, а башни и лопасти ветряков вот-вот прибудут на стройплощадку. После этого начнется установка ветряков.
Согласно планам, новый ветропарк начнет производить электроэнергию в ноябре. Затем оборудование и системы будут тестироваться в течение нескольких месяцев. Проект планируется завершить в феврале 2023 года.
По прогнозам, ветропарк „Шилале II“ будет ежегодно производить около 160 гигаватт-часов зеленой электроэнергии. Это количество электроэнергии покрывает среднегодовое потребление почти 50 000 домохозяйств Эстонии.
Ветропарк состоит из 12 ветряков высотой 200 метров, каждый из которых имеет мощность 3,6 мегаватта.
В настоящее время Enefit Green строит новые ветропарки в Толпанваара в Финляндии, в Пуртсе в Эстонии, а также в Акмене и в Шилале в Литве. В ветропарке в Акмене будет установлено 14 ветряков мощностью 75 мегаватт, и его строительство планируется завершить к концу 2023 года.
Об Enefit Green
Enefit Green – крупнейший в странах Балтии производитель возобновляемой энергии, цель которого – увеличить к 2026 году производственные мощности в 4 раза до 1900 мегаватт.
В Эстонии, Латвии, Литве и Польше предприятию в общей сложности принадлежит 22 ветропарка, 38 солнечных электростанций, четыре станции совместного производства, завод по производству пеллет и гидроэлектростанция.
В 2021 году компания Enefit Green произвела около 1200 гигаватт-часов электроэнергии и 620 гигаватт-часов тепловой энергии.
Предприятие строит четыре ветропарка общей мощностью более 200 мегаватт. Два из них в Литве, один в Финляндии и один в Эстонии. Общий объем этих инвестиций составляет около 250 миллионов евро.
В настоящее время строятся три солнечных парка – два в Польше и один в Эстонии. Мощность этих парков составляет около 45 мегаватт, а общий объем инвестиций составляет около 30 миллионов.
Акции Enefit Green котируются на Таллиннской бирже Nasdaq, у компании более 60 000 тысяч инвесторов.
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