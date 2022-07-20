Новый ветропарк Enefit Green начнет производить электроэнергию уже через четыре месяца

По словам председателя правления Enefit Green Ааво Кярмаса, „Шилале II“ станет первым из строящихся парков компании, который выйдет на производство электроэнергии. Строительство новых ветряных и солнечных парков – это долгосрочное и эффективное решение нынешнего энергетического кризиса. Enefit Green уже много лет занимается производством ветряной энергии.

Строительство литовского ветропарка „Шилале II“ началось в сентябре 2021 года. На сегодняшний день завершено строительство 11 из 12 фундаментов ветряков, а башни и лопасти ветряков вот-вот прибудут на стройплощадку. После этого начнется установка ветряков.

Согласно планам, новый ветропарк начнет производить электроэнергию в ноябре. Затем оборудование и системы будут тестироваться в течение нескольких месяцев. Проект планируется завершить в феврале 2023 года.

По прогнозам, ветропарк „Шилале II“ будет ежегодно производить около 160 гигаватт-часов зеленой электроэнергии. Это количество электроэнергии покрывает среднегодовое потребление почти 50 000 домохозяйств Эстонии.

Ветропарк состоит из 12 ветряков высотой 200 метров, каждый из которых имеет мощность 3,6 мегаватта.

В настоящее время Enefit Green строит новые ветропарки в Толпанваара в Финляндии, в Пуртсе в Эстонии, а также в Акмене и в Шилале в Литве. В ветропарке в Акмене будет установлено 14 ветряков мощностью 75 мегаватт, и его строительство планируется завершить к концу 2023 года.

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