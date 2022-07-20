ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Доберется ли до нас европейская жара?(1)
В четверг и пятницу нас захлестнет волна жары из Западной Европы, но, к счастью, не в таких масштабах. Погода ожидается солнечной и без осадков. Максимальная жара дойдет до нас в пятницу, температура поднимется до 30 градусов тепла. В субботу теплая волна отойдет за Чудское озеро, местами пройдут сильные ливни с грозой.
Причина в том, что уже в пятницу в южной части Скандинавии образуется область несколько пониженного давления, которое в субботу устремится через южную Финляндию в сторону Белого моря, а в воскресенье коснется и Эстонии. Так что в воскресенье ожидаются дожди, временами грозы и умеренный западный ветер. Дневная температура составит 18-23 градуса.
На новой неделе активный циклон двинется из Шотландии через Скандинавию в сторону Лапландии. Однако в понедельник с юга до нас дойдет полоса высокого давления, из-за чего погода на Маарьямаа во вторник будет в основном без осадков и теплой.
В среду, однако, дожди дойдут и сюда, так как ранее упомянутая ложбина пониженного давления вместе с зоной ливневых облаков и гроз сместится по Эстонии с запада на восток, нас не минут ни сильные дожди, ни порывы ветра. Ночи теплые, минимальная температура ночью 12-17°, днем столбик термометра поднимется до 19-25°, во вторник еще на несколько градусов выше. Ветер довольно сильный, юго-западный.
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