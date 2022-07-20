МНЕНИЕ | Найдет ли Эстония свое место в меняющемся мире?

Новая парадигма международной жизни мне представляется соединением процессов регионализации, пришедших на смену глобализации, проходившей долгое время при безусловном господстве США, и серьезных усилий Китая по обретению мирового лидерства. На втором плане попытка РФ иметь „свой регион“ влияния - бывший СССР, Восточная Европа и часть Азии. Знаковым моментом и началом описанного процесса был безуспешный штурм Дамаска проамериканской оппозицией, завершившим „арабскую весну“ в 2011 году, а также ввод контингента РФ в Сирию в 2015 году. Сейчас признаки необратимых изменений в мире стали уже системными: усиление БРИКС (объединение Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР) и перемещение общемирового влияния из G7 в G20. Буквально на днях желание присоединиться к БРИКС выразили Турция, Египет и Саудовская Аравия, а чуть ранее - Иран и Аргентина. Если все описанное будет оформлено как планируется в 2023 году, то это будет означать следующий этап ослабления влияния США и образование успешно конкурирующих альтернативных структур.