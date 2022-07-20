МНЕНИЕ | Найдет ли Эстония свое место в меняющемся мире?(19)
За последний год произошло столько событий во внешней политике, что приходит время говорить о долгосрочных системных изменениях, означающих неизбежное корректировку парадигмы дипломатии всего мира, считает публицист Валерий Сайковский.
Новая парадигма международной жизни мне представляется соединением процессов регионализации, пришедших на смену глобализации, проходившей долгое время при безусловном господстве США, и серьезных усилий Китая по обретению мирового лидерства. На втором плане попытка РФ иметь „свой регион“ влияния - бывший СССР, Восточная Европа и часть Азии. Знаковым моментом и началом описанного процесса был безуспешный штурм Дамаска проамериканской оппозицией, завершившим „арабскую весну“ в 2011 году, а также ввод контингента РФ в Сирию в 2015 году. Сейчас признаки необратимых изменений в мире стали уже системными: усиление БРИКС (объединение Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР) и перемещение общемирового влияния из G7 в G20. Буквально на днях желание присоединиться к БРИКС выразили Турция, Египет и Саудовская Аравия, а чуть ранее - Иран и Аргентина. Если все описанное будет оформлено как планируется в 2023 году, то это будет означать следующий этап ослабления влияния США и образование успешно конкурирующих альтернативных структур.