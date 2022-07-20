Действующий чемпион мира по шахматам отказался от матча за шахматную корону против россиянина

Магнус Карлсен должен был защищать титул чемпиона мира в матче с россиянином в начале 2023 года, но теперь решил отказаться от поединка.

Во время видеоподкаста „Эффект Магнуса“, Карлсен заявил, что у него нет мотивации играть еще один матч Кубка мира.

„Я сообщил своей команде, ФИДЕ и Яну, что не буду играть предстоящий матч Кубка мира по длинным шахматам“, — сказал Карлсен.

В подкасте чемпион мира, также добавил, что не исключает возможности вернуться на чемпионат мира по классическим шахматам позже. Он также ясно дал понять, что продолжит полноценно заниматься шахматами, но не на чемпионате мира.

Теперь, согласно регламенту, Непомнящий должен сыграть с шахматистом, занявшим в турнире претендентов второе место. Им стал китаец Дин Лижэнь.