МНЕНИЕ | Когда закончится война в Украине?

„Когда закончится война?“ — вопрос номер один, номер два и номер три для каждого украинца. Да и для всего цивилизованного мира, с ужасом наблюдающего за зверствами российской армии на территории соседней страны. Очевидно, что ответа на этот вопрос нет в силу огромного количества неизвестных переменных. Более того, нет и наиболее вероятного сценария дальнейших событий. Сегодня, на 146-й день войны, в своей колонке я проанализирую свежие прогнозы о том, когда же закончится война в Украине.