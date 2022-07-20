Мнение
20.07.2022, 13:24

МНЕНИЕ | Когда закончится война в Украине?

 
Анне Быкова
украинская журналистка, беженка
Украинские военные и гаубица FH-70
Украинские военные и гаубица FH-70
ФОТО: GLEB GARANICH | REUTERS/Scanpix

„Когда закончится война?“ — вопрос номер один, номер два и номер три для каждого украинца. Да и для всего цивилизованного мира, с ужасом наблюдающего за зверствами российской армии на территории соседней страны. Очевидно, что ответа на этот вопрос нет в силу огромного количества неизвестных переменных. Более того, нет и наиболее вероятного сценария дальнейших событий. Сегодня, на 146-й день войны, в своей колонке я проанализирую свежие прогнозы о том, когда же закончится война в Украине.

„Когда закончится война?“ — вопрос номер один, номер два и номер три для каждого украинца. Да и для всего цивилизованного мира, с ужасом наблюдающего за зверствами российской армии на территории соседней страны. Очевидно, что ответа на этот вопрос нет в силу огромного количества неизвестных переменных. Более того, нет и вероятного сценария дальнейших событий. Сегодня, на 146-й день войны, в своей колонке я проанализирую свежие прогнозы о том, когда же закончится война в Украине.

О том, что война затянется и превратится в позиционную, то есть с боями на относительно стабильных фронтах с неизменными границами, Запад говорил еще в начале апреля. В последние недели этой позиции придерживается и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. „На это могут уйти годы. Мы не должны переставать поддерживать Украину“, — так прозвучал его комментарий для немецкого издания Bild am Sonntag.

RusDelfi
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