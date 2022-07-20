В Центре здоровья Кейла чуть не утонул 10-летний мальчик. Он в тяжелом состоянии в больнице

Руководитель Кейлаского центра здоровья Лийна Зибо рассказала Delfi, что инцидент произошел вчера днем ​​в бассейне центра. „В 13:21 поступила информация, что ребенок ушел под воду. Сотрудники центра сразу же приступили к оказанию первой помощи и делали это до приезда скорой помощи“, - сказала она.

По словам очевидцев, в момент происшествия в центре было много детей, которые, в том числе занимались плаванием. „К счастью, люди очень быстро пришли на помощь ребенку и смогли спасти ему жизнь“, — рассказал Delfi местный житель.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA) Анника Максимов сообщила сегодня Delfi, что скорая помощь доставила ребенка в больницу в тяжелом состоянии. По ее словам, обстоятельства происшедшего уточняются.

„Дело расследуется полицией, и в ходе следствия мы не можем разглашать больше информации“, — сказала руководитель Центра здоровья.

Она добавила, что коллектив центра мыслями с семьей пострадавшего и надеется на скорейшее выздоровление ребенка.