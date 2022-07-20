Вчера невозможно было завершить мобильную парковку.Telia: сейчас все в порядке

Он пытался позвонить и в EuroPark, и в Telia. Согласно автоответчику EuroPark, это была ошибка Telia. Однако служба поддержки клиентов Telia работала до 20:00. Он беспокоился, что плата за парковку будет продолжать взиматься, но не было никакой возможности получить помощь.

Руководитель по коммуникации Telia Катрин Изотамм сказала, что вчера действительно были проблемы со звонком на номер 1903. „При этом вызовы все-таки фиксировались, и заказчику не нужно было больше ничего делать для прекращения парковки“, — подтверждает она.

Клиенты Telia, у которых все еще остаются проблемы с окончанием вчерашней парковки, могут написать на info@telia.ee (указать название, зону парковки, регистрационный номер автомобиля и время, когда они хотели закончить парковку). Клиенты других операторов должны связаться со своим оператором.

Изотамм приносит извинения клиентам и уверяет, что на данный момент все работает как должно.