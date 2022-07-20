Сборная Эстонии по фехтованию уверенно обыграла Турцию, но споткнулась об Украину

В первом круге наши девушки встретились с представительницами Турции. Первой на дорожку от эстонской команды вышла Нелли Дифферт и выиграла со счетом 4:2, следом за ней преимущество эстонской команды помогла увеличить Ирина Эмбрих 5:3 (общий счет стал 9:5). Эрика Кирпу свой отрезок провела со счетом 4:3 (13:8). Первым поражением стал пятый отрезок, когда Кирпу проиграла со счетом 3:4, но сразу после этого Эмбрих смогла увеличить разрыв, выиграв у соперницы со счетом 5:1. Перед последними тремя боями преимущество эстонок было внушительным - 25:16. Общий итог противостояния Эстония - Турция 45:29.

Во втором круге наши девушки встречаются с украинскими шпажистками, которые обыграли Швецию 45:34.

Первой на дорожку вышла Эмбрих и обыграла соперницу 4:3, а вот Кирпу проиграла свой этап чемпионке Европы Харьковой со счетом 3:7. Общий счет стал 7:10 в пользу сборной Украины. Дифферт незначительно улучшила ситуацию, победив со счетом 6:5 (13:15).

30-летняя Кирпу загладила крупное поражение в стартовом матче, с небольшим перевесом обыграв Шемякину 6:5. Эстония пока отстает на одно очко - 19:20.

Эмбрих доказывает свое превосходство! Она в самом начале отстала от украинки, но быстро догнала и перегнала, закончив мини-матч со счетом 5:2. Хорошая новость: Эстония ведет со счетом 24:22 перед последними 4 сменами. Плохая новость: от Украины еще дважды будет соревноваться действующая чемпионка Европы Харькова, которая легко обыграла Кирпу в первом мини-матче.

Дифферт уступила Харьковой 6:1, и Эстония проигрывает 25:28.

Эрика Кирпу блестяще провела свой отрезок, выиграв со счетом 4:1 и сравняв общий счет 29:29.

Последними на дорожку вышли Эмбрих и Харькова. Сможет ли 42-летняя эстонская спортсменка противостоять украинской шпажистке, которая сейчас находится явно в отличной форме?

Эмбрих билась до конца, но сломить Харькову так и не смогла. Эстония проиграла Украине со счетом 42:44, и второй крупный турнир подряд дверь в четвертьфинал для наших фехтовальщиц оказывается закрытой.