Сборная Эстонии по фехтованию уверенно обыграла Турцию, но споткнулась об Украину(3)
В эти дни в Египте проходит чемпионат мира-2022 по фехтованию. В среду стартовали женские командные соревнования по шпаге, где Эстонию представляют Эрика Кирпу, Нелли Дифферт, Ирина Эмбрих и Кристина Кууск.
В первом круге наши девушки встретились с представительницами Турции. Первой на дорожку от эстонской команды вышла Нелли Дифферт и выиграла со счетом 4:2, следом за ней преимущество эстонской команды помогла увеличить Ирина Эмбрих 5:3 (общий счет стал 9:5). Эрика Кирпу свой отрезок провела со счетом 4:3 (13:8). Первым поражением стал пятый отрезок, когда Кирпу проиграла со счетом 3:4, но сразу после этого Эмбрих смогла увеличить разрыв, выиграв у соперницы со счетом 5:1. Перед последними тремя боями преимущество эстонок было внушительным - 25:16. Общий итог противостояния Эстония - Турция 45:29.
Во втором круге наши девушки встречаются с украинскими шпажистками, которые обыграли Швецию 45:34.
Первой на дорожку вышла Эмбрих и обыграла соперницу 4:3, а вот Кирпу проиграла свой этап чемпионке Европы Харьковой со счетом 3:7. Общий счет стал 7:10 в пользу сборной Украины. Дифферт незначительно улучшила ситуацию, победив со счетом 6:5 (13:15).
30-летняя Кирпу загладила крупное поражение в стартовом матче, с небольшим перевесом обыграв Шемякину 6:5. Эстония пока отстает на одно очко - 19:20.
Эмбрих доказывает свое превосходство! Она в самом начале отстала от украинки, но быстро догнала и перегнала, закончив мини-матч со счетом 5:2. Хорошая новость: Эстония ведет со счетом 24:22 перед последними 4 сменами. Плохая новость: от Украины еще дважды будет соревноваться действующая чемпионка Европы Харькова, которая легко обыграла Кирпу в первом мини-матче.
Дифферт уступила Харьковой 6:1, и Эстония проигрывает 25:28.
Эрика Кирпу блестяще провела свой отрезок, выиграв со счетом 4:1 и сравняв общий счет 29:29.
Последними на дорожку вышли Эмбрих и Харькова. Сможет ли 42-летняя эстонская спортсменка противостоять украинской шпажистке, которая сейчас находится явно в отличной форме?
Эмбрих билась до конца, но сломить Харькову так и не смогла. Эстония проиграла Украине со счетом 42:44, и второй крупный турнир подряд дверь в четвертьфинал для наших фехтовальщиц оказывается закрытой.
Ключ к успеху прост: действующая чемпионка Европы Харькова обыграла Кирпу 7:3, Дифферт 6:1 и Эмбрих 11:9.
Перед турниром
Борьбу за медали на чемпионате мира начнут 33 женские команды. В первом раунде наши шпажистки встретятся с представительницами Турции, а победители выйдут на победителей матча между Швецией и Украиной во втором раунде.
Эстонское фехтование на шпагах этим летом не имело особых успехов и осталось без медалей на крупных турнирах. Восьмое место Нелли Дифферт было лучшим индивидуальным в Каире, Эрика Кирпу оказалась на одно место выше на чемпионате Европы в Анталии в июне. В командном зачете чемпионата Европы наша команда выбыла из розыгрыша медалей уже в 1/8 финала, где неожиданно проиграла Швеции.
Если брать золотой олимпийский состав, то в Каире две замены: Катрина Лехис получила травму на последнем сборе перед чемпионатом мира, а Юлия Беляева этим летом находится в декретном отпуске.
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