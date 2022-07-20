Три плюса активного управления пенсионными накоплениями
Каждая экономическая среда создает свои возможности. В течение последних 13 лет финансовые рынки двигались вверх практически вертикально. Этому способствовало постоянное печатание денег центробанками, которое было возможно благодаря медленной инфляции и небольшому росту экономики. Поэтому пассивная стратегия „Покупай и храни“ за последнее десятилетие дала очень хорошую доходность тем, кто действовал на рынке акций и облигаций.
Если же посмотреть в перспективу, то видно, что ни одно десятилетие на финансовых рынках не было похоже на другие. Ставшая сейчас очень быстрой инфляция не позволяет центробанкам продолжать действовать по-старому, поэтому в основных тенденциях произошли изменения. Именно активное управление инвестициями (в противовес т.н. индексовым фондам) позволяет реагировать на такие изменения. Мы инвестируем активы фондов LHV именно в такие классы имущества как рынки сырье и недвижимость, которые выигрывают в инфляционной среде.
Гибкость важна при координировании сделок, выборе классов имущества и рассеивании рисков
Активное управление фондовыми инвестициями позволяет лучше управлять связанными с инвестициями рисками, избегать попадания в портфель имеющихся на финансовых рынках так называемых серийных лузеров, а также обеспечивает гибкость в части продажи или смены позиции в зависимости от ситуации на рынке. Именно по этим причинам инвестиционные портфели активного управления лучше противостоят кризисам, чем индексы, чей портфель выстраивается как правило на год вперед.
Например, в пенсионных фондах LHV, в зависимости от фонда, мы поменяли до половины обычных позиций на рынке акций на акции драгоценных металлов и физическое золото. Это решение помогло нам во время падения финансовых рынков в последние месяцы предотвратить крупные потери в инвестиционном портфеле всего фонда.
При применении активной инвестиционной стратегии можно инвестировать в альтернативные классы имущества, которые мало соотносятся с рынком акций. Так мы можем добавлять в свой портфель классы имущества, которые обеспечивают постоянную высокую доходность и помогать уменьшить ежедневные колебания стоимости имущества, сопутствующие инвестициям в финансовые рынки.
В инвестиционном портфеле пенсионных фондов LHV 409 квартир в Таллинне и Риге, они приносят нам ежемесячно стабильный доход от сдачи внаем. Также фонды предоставили долговую ценную бумагу производителю возобновляемой энергии Sunly, и она дает доход 8% в год, одновременно помогая предприятию расширить свои инвестиции в солнечные и ветряные парки.
Для активного управления инвестициями требуется большая инвестиционная команда, поскольку одновременно необходимо анализировать массу возможностей вкладывания денег в имущество разных классов. В пенсионных фондах LHV работает 15 инвестиционных специалистов, чья задача – находить лучшие инвестиционные возможности.
Крупнейшие пенсионные фонды LHV избрали для себя именно стратегию активного управления. Это означает, что по каждому фонду мы последовательно и детально просматриваем распределение инвестиционного портфеля по классам имущества и выбираем лучшие инвестиции в каждом классе.
Ознакомьтесь с инвестиционной стратегией LHV или Ознакомьтесь с пенсионными фондами LHV
Пенсионными фондами LHV управляет AS LHV Varahaldus. Ознакомьтесь с проспектом пенсионных фондов LHV и с документами, содержащими основную информацию, по адресу lhv.ee и проконсультируйтесь у специалиста.