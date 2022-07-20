Три плюса активного управления пенсионными накоплениями

Если же посмотреть в перспективу, то видно, что ни одно десятилетие на финансовых рынках не было похоже на другие. Ставшая сейчас очень быстрой инфляция не позволяет центробанкам продолжать действовать по-старому, поэтому в основных тенденциях произошли изменения. Именно активное управление инвестициями (в противовес т.н. индексовым фондам) позволяет реагировать на такие изменения. Мы инвестируем активы фондов LHV именно в такие классы имущества как рынки сырье и недвижимость, которые выигрывают в инфляционной среде.

Гибкость важна при координировании сделок, выборе классов имущества и рассеивании рисков

Активное управление фондовыми инвестициями позволяет лучше управлять связанными с инвестициями рисками, избегать попадания в портфель имеющихся на финансовых рынках так называемых серийных лузеров, а также обеспечивает гибкость в части продажи или смены позиции в зависимости от ситуации на рынке. Именно по этим причинам инвестиционные портфели активного управления лучше противостоят кризисам, чем индексы, чей портфель выстраивается как правило на год вперед.

Например, в пенсионных фондах LHV, в зависимости от фонда, мы поменяли до половины обычных позиций на рынке акций на акции драгоценных металлов и физическое золото. Это решение помогло нам во время падения финансовых рынков в последние месяцы предотвратить крупные потери в инвестиционном портфеле всего фонда.

При применении активной инвестиционной стратегии можно инвестировать в альтернативные классы имущества, которые мало соотносятся с рынком акций. Так мы можем добавлять в свой портфель классы имущества, которые обеспечивают постоянную высокую доходность и помогать уменьшить ежедневные колебания стоимости имущества, сопутствующие инвестициям в финансовые рынки.