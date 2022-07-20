Внимание! Из-за концерта Rammstein движение общественного транспорта может быть нарушено

„Общественный транспорт сегодня будет ходить по обычному расписанию, но учитывая, что после концерта большая масса людей покинет Певческое поле, на прилегающих улицах могут возникнуть заторы, что в свою очередь может привести к изменениям в работе общественного транспорта. Просим всех участников быть внимательными, запастись временем и терпением. Со своей стороны TLT сделает все возможное, чтобы все пользователи общественного транспорта удобно и безопасно смогли вернуться домой“, - сообщил руководитель автобусной службы TLT Меэлис Тарту.