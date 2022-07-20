„РИА Новости“: крупнейшую в мире российскую атомную подлодку „Дмитрий Донской“ утилизируют

„Подводная лодка „Дмитрий Донской“ выведена из боевого состава флота и подлежит утилизации“, — уточнил собеседник агентства.

Он напомнил, что имя „Дмитрий Донской„ уже присвоили другой стратегической атомной подводной лодке класса „Борей-А“ (проект 955А), которую в прошлом году заложили на „Севмаше„.

АПЛ „Дмитрий Донской“ (проект 941 УМ „Акула“, по классификации НАТО SSBN Typhoon) вошла в боевой состав флота в 1980 году и была головной лодкой проекта. Всего по этому проекту построили шесть субмарин.

В 2002 году „Дмитрий Донской“ модернизировали и перевооружили на „Булаву“ для испытаний этой ракеты перед принятием на вооружение. Это до сих пор самая большая по водоизмещению подлодка в мире — 48 тысяч тонн.



