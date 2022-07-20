„Фонд открытой Эстонии“ признан нежелательным в РФ(7)
Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность эстонского „Фонда открытой Эстонии“, передает Интерфакс.
„По результатам изучения поступивших материалов Генпрокуратурой России принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации „Фонд Открытой Эстонии“ (Avatud Eesti Fond SA, Open Estonia Foundation, Эстонская Республика)“, - сообщает в среду надзорное ведомство.
По данным прокуратуры, деятельность НПО „представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации“.
„Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации“, - заявили в Генпрокуратуре.