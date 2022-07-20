Новости Эстонии
20.07.2022, 11:14

„Фонд открытой Эстонии“ признан нежелательным в РФ

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ФОТО: Andrea Ronchini | © Andrea Ronchini/Pacific Press

Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность эстонского „Фонда открытой Эстонии“, передает Интерфакс.

„По результатам изучения поступивших материалов Генпрокуратурой России принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации „Фонд Открытой Эстонии“ (Avatud Eesti Fond SA, Open Estonia Foundation, Эстонская Республика)“, - сообщает в среду надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, деятельность НПО „представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации“.

„Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации“, - заявили в Генпрокуратуре.

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