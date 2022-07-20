„Фонд открытой Эстонии“ признан нежелательным в РФ

„По результатам изучения поступивших материалов Генпрокуратурой России принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации „ Фонд Открытой Эстонии “ (Avatud Eesti Fond SA, Open Estonia Foundation, Эстонская Республика)“, - сообщает в среду надзорное ведомство.

„Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации“, - заявили в Генпрокуратуре.