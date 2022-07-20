Калькулятор прививок: кому и чем нужно прививаться перед новой волной коронавируса

Общая рекомендация для подавляющего большинства людей, т.е. тех, кто ранее был вакцинирован, такова: экспертная комиссия по иммунопрофилактике дала рекомендацию, что четвертую дозу вакцины можно делать лицам, относящимся к группе риска и старше 60 лет, но на самом деле никому, желающему получить четвертую дозу, отказано не будет. С 18 июля все желающие могут записаться на ревакцинацию в электронной регистратуре, если с момента последней дозы или после перенесенного заболевания COVID-19 прошло не менее полугода.