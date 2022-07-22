22.07.2022, 11:06
В системе здравоохранения Эстонии трансгендерность рассматривается как психическое расстройство(29)
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Разрешение на изменение имени и гормонотерапию государство не дало, поскольку в справке о здоровье, выданной для получения водительских прав, транссексуальность отмечена как болезнь. Ситуацию мог бы исправить переход на новый классификатор заболеваний.
Кароль* (20) родилась мужчиной и позже решила продолжить свою жизнь как женщина. Она начала длительный процесс изменений, требуемый государственной системой, и посетила нескольких врачей. Однако запрос, направленный в Министерство социальных дел, в конечном итоге был отклонен без объяснения причин — имя изменено не было, а гормональная терапия не началась.