Здоровье
22.07.2022, 11:06

В системе здравоохранения Эстонии трансгендерность рассматривается как психическое расстройство

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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ДЕЛ: Начался перевод новой классификации болезней
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ДЕЛ: Начался перевод новой классификации болезней
ФОТО: Margus Pahv | Ekspress Meedia

Разрешение на изменение имени и гормонотерапию государство не дало, поскольку в справке о здоровье, выданной для получения водительских прав, транссексуальность отмечена как болезнь. Ситуацию мог бы исправить переход на новый классификатор заболеваний.

Кароль* (20) родилась мужчиной и позже решила продолжить свою жизнь как женщина. Она начала длительный процесс изменений, требуемый государственной системой, и посетила нескольких врачей. Однако запрос, направленный в Министерство социальных дел, в конечном итоге был отклонен без объяснения причин — имя изменено не было, а гормональная терапия не началась.

Кароль уже четыре года жила как женщина, и ей всегда было что объяснить, когда где-то просили документы. „В автошколе они увидели мое имя, данное при рождении, и мне пришлось объяснить им, что я прошу их не называть меня этим именем“, — говорит она.

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