В системе здравоохранения Эстонии трансгендерность рассматривается как психическое расстройство

Кароль* (20) родилась мужчиной и позже решила продолжить свою жизнь как женщина. Она начала длительный процесс изменений, требуемый государственной системой, и посетила нескольких врачей. Однако запрос, направленный в Министерство социальных дел , в конечном итоге был отклонен без объяснения причин — имя изменено не было, а гормональная терапия не началась.

Кароль уже четыре года жила как женщина, и ей всегда было что объяснить, когда где-то просили документы. „В автошколе они увидели мое имя, данное при рождении, и мне пришлось объяснить им, что я прошу их не называть меня этим именем“, — говорит она.