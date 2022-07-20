ДТП за сутки: в Таллинне в аварии пострадали двое детей

В 3:21 на ул. Катлери в Таллинне произошло ДТП, в результате которого 36-летняя женщина не справилась с управлением электросамокатом и упала. Женщину доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В десять часов в Кунда на улице Лонтова 58-летняя женщина не справилась с управлением велосипедом и упала. Велосипедистку доставили в Ракверескую больницу.

Около 12:40 30-летняя женщина не справилась с управлением электросамокатом на улице Пальясааре в Таллинне и упала. Ее доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В районе двух часов дня в волости Отепя на 42-м километре дороги Татра-Отепя-Сангасте произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором грузовик с прицепом Volvo FH, которым управлял 53-летний мужчина, попал в водную горку и столкнулся со встречным автомобилем Honda CR-V, которым управляла 29-летняя женщина. Водитель Honda был доставлен в клинику Тартуского университета.

Около 16:48 на Пярнуском шоссе автомобиль Land Rover, которым управляла 51-летняя женщина, въехал сзади в автомобиль Mazda 6, которым управляла 37-летняя женщина. Пассажиров „Мазды“ — 14-летнего мальчика и 12-летнюю девочку — доставили в детскую больницу.

В 20:03 в селе Тырвайыэ Нарва-Йыэсуу произошло дорожно-транспортное происшествие, где Volkswagen Caravelle, управляемый 56-летним мужчиной, при повороте с проселочной дороги на главную дорогу врезался в велосипедиста, 23-летнего мужчину. Велосипедиста доставили в Нарвскую больницу.

За прошедшие сутки задержано 12 водителей автотранспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. Сообщений об угнанных и возвращенных автомобилях не поступало.