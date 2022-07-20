„Хотим стать родителями, но не в ближайшее время“. Забияко в 2021 еще была замужем, а сейчас - девушка Касаткиной

Карьера Натальи — настоящие американские горки. Родилась она в Таллинне, до 15 лет выступала как одиночница, побеждала на юниорском первенстве Эстонии. Потом перешла в парное, участвовала в ЧЕ и ЧМ. А в 2014-м Наталью приметила заслуженный тренер России Нина Мозер, пишет Sport24.ru.

Фигуристка решилась на смену спортивного гражданства и после не самых удачных выступлений с Юрием Ларионовым встала в пару с Александром Энбертом. Именно с Александром Забияко достигла своего пика — серебро командника в Пхенчхане, бронзовые медали ЧЕ-2018 и ЧМ-2019. Но всего этого могло и не быть: в первом же совместном сезоне, тренируя выброс-триксель, Наталья получила серьезную травму.

„Самая страшная травма в карьере — кровоизлияние в мозг, трещина в черепе, лопнула барабанная перепонка в левом ухе. Была вечерняя тренировка. Мы начали делать выброс. Я упала и сильно ударилась головой об лед. Сознание не теряла, но плохо помню, что со мной тогда происходило“, — вспоминала Наталья.

После ЧМ-2019 пара Забияко/Энберт на любительский лед больше не выходила — из-за проблем со здоровьем Александру пришлось уйти из спорта. Наталья думала искать нового партнера, но на тот момент тоже решила закончить.

В мае 2018-го Наталья познакомилась с режиссером Данилой Гринькиным, через 2 года пара расписалась. Вот что говорила Забияко в ноябре 2021-го: „Конечно, мы хотим стать родителями, но не в ближайшее время. Пока поживем для себя“.

К слову, первая фотография с Касаткиной в соцсетях Натальи датирована 13 октября, с каждым месяцем совместных фоток (иногда и видео) становилось все больше. О разрыве с Гринькиным Забияко никаких заявлений не делала, однако сейчас в ее профиле ни одного снимка с (бывшим) супругом уже нет.

Недавно Наталья уже попадала в новостные сводки — фигуристка решила возобновить карьеру, сменила спортивное гражданство на канадское и встала в пару с Закари Дейлманом.