Главный тренер „Левадии“: Плохой первый тайм - моя ошибка, в ответной игре важны две вещи

„Первый тайм в нашем исполнении был плох. Мы могли бы лучше подготовиться к игре. Это моя вина, что не подготовились должным образом. Мы ожидали от соперника другого тактического решения. Кроме того, у нас была плохая интенсивность, поэтому соперник находил на поле много свободных зон“, — признался Стойкович после матча..

По словам сербского тренера, в перерыве можно было внести коррективы, поэтому игра „Левадии“ улучшилась. „В перерыве мы изменили систему. Мы вышли на второй тайм с большей энергией и страстью. Мы изменили линию обороны и получили больше контроля. В итоге мы смогли играть в тех зонах, в которых хотели“, — признался Стойкович.

По словам главного тренера „Левадии“, в основном были потеряны два аспекта. Во-первых, проблема с тактикой, во-вторых, энергетика команды была не на должном уровне. „Я не хочу винить игроков. Я не такой тренер. Как команда, мы должны понять, почему это произошло. Команда может играть в хороший футбол“, - добавил он.

Стойкович признал, что в начале первой игры были допущены две ошибки, которые необходимо исправить перед ответной встречей . „Нам нужно лучше выстроить тактику. Я тренер, который вникает в мельчайшие детали, и все детали должны быть проработаны. Мы должны сосредоточиться на втором тайме завершившегося матча и взять оттуда все, что нужно. Кроме того, перед ответной встречей мы должны сделать все, чтобы сохранить энергию и боевой дух игроков на высоком уровне. Следующая встреча может решить, как нам запомнится нынешний сезон. Так что мы должны сделать все возможное. Я верю в свою команду. Они доказали, что могут превратить сложную ситуацию в положительную. В ответной встрече тактика — это одно, а энергия — это другое, на что нужно обратить внимание“.