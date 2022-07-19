Главный тренер „Левадии“: Плохой первый тайм - моя ошибка, в ответной игре важны две вещи
Футбольный клуб „Левадия„ уступил мальтийскому клубу „Хибернианс“ со счетом 2:3 в первом матче второго отборочного раунда Лиги конференции. Главный тренер „Левадии“ Иван Стойкович после матча признался Delfi Sport, что всю вину за поражение, он берет на себя.
„Первый тайм в нашем исполнении был плох. Мы могли бы лучше подготовиться к игре. Это моя вина, что не подготовились должным образом. Мы ожидали от соперника другого тактического решения. Кроме того, у нас была плохая интенсивность, поэтому соперник находил на поле много свободных зон“, — признался Стойкович после матча..
По словам сербского тренера, в перерыве можно было внести коррективы, поэтому игра „Левадии“ улучшилась. „В перерыве мы изменили систему. Мы вышли на второй тайм с большей энергией и страстью. Мы изменили линию обороны и получили больше контроля. В итоге мы смогли играть в тех зонах, в которых хотели“, — признался Стойкович.
По словам главного тренера „Левадии“, в основном были потеряны два аспекта. Во-первых, проблема с тактикой, во-вторых, энергетика команды была не на должном уровне. „Я не хочу винить игроков. Я не такой тренер. Как команда, мы должны понять, почему это произошло. Команда может играть в хороший футбол“, - добавил он.
Стойкович признал, что в начале первой игры были допущены две ошибки, которые необходимо исправить перед ответной встречей . „Нам нужно лучше выстроить тактику. Я тренер, который вникает в мельчайшие детали, и все детали должны быть проработаны. Мы должны сосредоточиться на втором тайме завершившегося матча и взять оттуда все, что нужно. Кроме того, перед ответной встречей мы должны сделать все, чтобы сохранить энергию и боевой дух игроков на высоком уровне. Следующая встреча может решить, как нам запомнится нынешний сезон. Так что мы должны сделать все возможное. Я верю в свою команду. Они доказали, что могут превратить сложную ситуацию в положительную. В ответной встрече тактика — это одно, а энергия — это другое, на что нужно обратить внимание“.
Обладая лучшим тактическим планом и большей энергией, Стойкович хочет укрепить защиту „Левадии“ в ответной встречи. „Мы знаем, что находимся в ситуации, когда, если мы сохраним наши ворота в неприкосновенности и сами забьем один гол, мы доведем игру до дополнительного времени. Первая игра показала, что если верить в себя, то все возможно. Мы должны сосредоточиться на этом“, — добавил в конце 32-летний серб.
Ответная встреча между „Левадией“ и „Хибернианс“ состоится 28 июля на стадионе „Лиллекюла“. Начало встречи в 19:00.