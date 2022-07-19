"Мы находимся под постоянной угрозой со стороны российского Черноморского флота. Учитывая новые технологии и возможности, которые мы получаем, мы должны противостоять этой угрозе. Мы начали с операции на Змеином острове. Мы получаем противокорабельные средства, и рано или поздно нашей целью станет флот. Это неизбежно, потому что мы должны гарантировать безопасность нашему народу“, – сказал замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью The Times.



В Кремле эти заявления назвали доказательством „правильности и абсолютной оправданности специальной военной операции“. „Только такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства“, - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.