19.07.2022, 20:12
Криштиану Роналду вколол инъекцию ботокса в пенис
ФОТО: | REUTERS
Как утверждает La Razon, нападающий сборной Португалии и „Манчестер Юнайтед“ делает инъекции ботокса в интимные места и, в частности, в пенис.
Ботулинический токсин используется для омоложения лица, но еще его используют для увеличения полового члена. Такая процедура позволяет увеличить толщину половых органов примерно на один-три сантиметра, а эффект от нее может длиться до двух лет.
При этом положительный результат процедура не гарантирует. Такими методами часто пользуются порнозвезды.
Отмечается, что процедура безопасна, она не требует наложения швов.
Роналду 37 лет. Он является пятикратным обладателем „Золотого мяча“, пятикратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом Европы 2016 года.