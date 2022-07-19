В Ида-Вирумаа во второй раз пройдет двуязычный молодежный фестиваль "Твой valik"

По словам главного эксперта Департамента по делам образования и молодежи организатора молодежного фестиваля в Ида-Вирумаа Елизаветы Черемисиной, основная цель мероприятия - предоставить возможности молодежи, направить ее и повысить осведомленность молодых людей, а также создать более прочные связи молодых людей с родными местами, что должно способствовать развитию местной жизни.

Важнейшим форматом на фестивале станет „Твоя kõne“, где девять успешных молодых людей из Вирумаа выступят с вдохновляющими речами. Среди выступающих, в частности, председатель Нарвского молодежного парламента Никита Стрекалов, инициатор проекта сексуального образования SEXTIES Николь Иванова, главный дизайнер молодежного журнала Narvamus Любовь Терукова и создатель платформы молодых предпринимателей ENSKIED Егор Карасев.

Один из выступающих на молодежном фестивале Егор Карасев в возрасте всего 26 лет создал сообщество ENSKIED, предназначенное для молодых предпринимателей.

„Для меня самое важное - это то, что подобные фестивали дают молодым людям возможность увидеть свой потенциал и начать действовать. Участие в таких мероприятиях может подтолкнуть к потрясающему личностному и профессиональному развитию“, - пояснил Егор Карасев. „21 июля я планирую рассказать о том, как создал проект ENSKIED, какие возможности были вокруг меня и какие чудеса могут произойти, если вы сосредоточены на цели“, - добавил он.

На фестивале пройдут панельные дискуссии о психическом здоровье, мастер-классы о сохранении окружающей среды и создании положительного представления о себе. Кроме того, в рамках фестиваля пройдет выставка ЛГБТ ассоциации Эстонии „See on FUCKED“. Мероприятие бесплатно для всех.

Мероприятие проводится в рамках Европейского года молодежи, деятельность координируется Департаментом по делам образования и молодежи. Тематический год призван отметить молодых людей, которым пришлось справляться с вызовами, обусловленными пандемией Covid-19, и выразить им признательность. Проект инициирован Европейской комиссией, и мероприятия проводятся по всей Европе. О мероприятиях Европейского года молодежи можно узнать на молодежном информационном портале www.teeviit.ee .