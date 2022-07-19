Reuters: поставки российского газа в Евросоюз по газопроводу „Северный поток -1“ возобновятся 21 июля

Источники Reuters, знакомые с планами экспорта российского газа, сообщили, что трубопровод возобновит работу в срок, но с меньшей мощностью. По словам одного из собеседников, „Газпром“ будет поставлять столько же, сколько и до 11 июля, то есть 40% от номинальной мощности.