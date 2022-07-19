19.07.2022, 18:22
Reuters: поставки российского газа в Евросоюз по газопроводу „Северный поток -1“ возобновятся 21 июля(9)
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11 июля „Северный поток“ остановили на 10 дней на ежегодное техническое обслуживание, после чего в ЕС возникли опасения, что 21 июля Россия не возобновит поставки, сообщает Meduza.
Источники Reuters, знакомые с планами экспорта российского газа, сообщили, что трубопровод возобновит работу в срок, но с меньшей мощностью. По словам одного из собеседников, „Газпром“ будет поставлять столько же, сколько и до 11 июля, то есть 40% от номинальной мощности.
„Северный поток-1“ — основной маршрут поставок российского газа в Европу после начала войны в Украине. На него приходится более трети экспорта российского газа в ЕС.