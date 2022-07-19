ВИДЕО | Смотрите, как в Арду медведица ухаживает за своими тремя малышами
16 июля на камеру наблюдения охотничьего общества Арду в Харьюмаа попала медведица с тремя медвежатами, пишет Эстонское охотничье общество.
"Мы имеем дело с местной медвежьей семьей, которую можно увидеть в этих краях. У медведицы в этом году родилось трое медвежат. В целом численность медведей в регионе высокая, кроме этих медведей здесь можно увидеть как медведей, так медведиц с медвежатами, родившимися в прошлом году“, — рассказал охотник Руттар Рохт из охотничьего общества „Арду“.
Бурый медведь - животное 2022 года в Эстонии. Последние 15 лет численность медведей в нашей стране продолжает расти, состояние популяции можно считать очень хорошим. В то же время большое количество медведей означает, что контактов между людьми и косолапыми станет больше. В этом году зафиксировано рекордное количество медведиц с четырьмя медвежатами - 13. Годом ранее их было 10.