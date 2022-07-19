ВИДЕО | Смотрите, как в Арду медведица ухаживает за своими тремя малышами

"Мы имеем дело с местной медвежьей семьей, которую можно увидеть в этих краях. У медведицы в этом году родилось трое медвежат. В целом численность медведей в регионе высокая, кроме этих медведей здесь можно увидеть как медведей, так медведиц с медвежатами, родившимися в прошлом году“, — рассказал охотник Руттар Рохт из охотничьего общества „Арду“.