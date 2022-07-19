Еврокомиссия готова к тому, что "Северный поток" не будет перезапущен

Европейская комиссия готовится к тому, что Россия не перезапустит на этой неделе важный газопровод. "Мы не ожидаем, что он вернется. Мы работаем исходя из того, что он не вернется к работе. И в этом случае необходимо принять определенные дополнительные меры“, - заявил комиссар по бюджету Йоханнес Хан.

Предварительно представители России утверждали, что работа газопровода "Северный поток" возобновится 21 июля после окончания планового ремонта. Однако европейские страны обеспокоены тем, что транзит не возобновится, особенно после того, как в прошлом месяце Россия прекратила поставки газа, сославшись на задержки, вызванные санкциями. Однако Москва и "Газпром" пока не предоставили никакой информации, что газопровод не будет перезапущен 21 июля.

Прекращение поставок российского газа в Европейский Союз может иметь катастрофические последствия для промышленной отрасли, поэтому страны пытаются найти альтернативные источники. Германия сильно зависит от российского газа, перебои с поставками вынудили крупный энергохолдинг Uniper SE обратиться за помощью к правительству. Ожидается, что в среду комиссия обнародует план скоординированного сокращения спроса на газ, чтобы смягчить последствия возможного отключения Москвой. Рассматриваются различные рекомендации для государств-членов, включая добровольное сокращение использования систем отопления и охлаждения, а также некоторые рыночные меры. Комиссия может также позднее запросить право в случае необходимости требовать сокращения потребления.