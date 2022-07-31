Летние приключения императорских дочерей в Таллинне: „Жаль, что лето не очень хорошее, мы не можем насладиться отдыхом на природе“

В июне 1832 года российский император Николай I и его супруга Александра Федоровна отправили своих дочерей Ольгу, Марию и Александру на лето „в деревню“. Поначалу императорские дети должны были укреплять свое здоровье на курорте у сестры императрицы в городе Доберане (ныне Бад-Доберан) в Великом герцогстве Мекленбург-Шверин. Они уже отправились в путь со своей свитой, когда запланированный отпуск пришлось неожиданно отменить. Вскоре после того как великие княжны покинули Царское Село, сам император отправился в путешествие в Таллинн на пароходе „Проворный“. Однако, уже будучи под Таллинном, российский император получил сообщение о том, что в Мекленбурге началась вспышка холеры. Вместо Доберана он приказал немедленно отправить своих дочерей в царскую летнюю резиденцию в Катариненталь - то есть в Кадриорг.