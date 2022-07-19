„Диагональ“ из Кохтла-Ярве выиграла чемпионат Эстонии по быстрым шахматам

Перед заключительным 7-м туром „Диагональ“ занимала 2-е место, с отставанием 0,5 очка от лидера -

Treeningpartner/Pühajärve, с которым и встречалась в заключительном туре. В матче с коллективом, полностью укомплектованным международными мастерами и гроссмейстером ярвесцам нужна была только победа. Валерию Голубенко, представляющему сейчас Швецию, удалось обыграть Калле Кийка, а вот Андрей Тимошин уступил Валло Майдле. Дмитрий Петров и Тарво Сееман разошлись миром и судьба матча осталась в руках лидеров команд - Кюлаотса и Володина. Гроссмейстер из Ида-Вирумаа в этот раз оказался сильнее своего более титулованного соотечественника и принес своей команде победу в турнире. Treeningpartner/Pühajärve довольствовался бронзой, поскольку в параллельном матче MK Faalanks обыграл единственную женскую команду Reval Sport и вышел на 2-е место.