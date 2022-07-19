Спортивный консультант „Ред Булл“: сотрудничество с Юри Випсом подошло к концу

В начале июня руководитель команды Red Bull Кристиан Хорнер неоднозначно намекнул публике, что Випс по-прежнему является частью их программы для юниоров. „Мы закончили с Випсом, и это определенно даст ему время все обдумать“, — сказал Хорнер в интервью PA. „Каждый заслуживает второго шанса в какой-то момент, если он сможет показать, что действительно извлек уроки из своих ошибок. Это молодой парень, которого мы продолжим поддерживать с точки зрения психического здоровья и образования, даже несмотря на то, что мы расторгли его контракт“.

Однако в среду Хельмут Марко объявил, что они больше Випса поддерживать не будут. „Я хочу прояснить одну вещь. Юри Випс больше не будет получать никакой поддержки от Red Bull“, — сказал Марко в PlanetF1 австрийской национальной телекомпании ORF. „Вы должны взять на себя ответственность за свои действия, и на этом наше сотрудничество закончилось“.

Марко признался, что ему тоже стало жалко Випса. „Конечно, слова - это не повод разрушать карьеру талантливого спортсмена. Тем более что он извинился. Но это глобальные тенденции“, — сказал австриец.

Випс может продолжать выступать в „Формуле 2“ за команду Hitech до конца сезона, которая после скандала решила дать ему второй шанс. Сезон Ф2 продолжиться в эти выходные во Франции. Випс находится на восьмом месте в общем зачете.