Новости Эстонии
19.07.2022, 20:05

Визит комиссии Европарламента отменен. МИД Израиля припомнил Яаку Мадисону его высказывания

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Мадисон: „Это явное преувеличение!“
ПРОШЛОЕ НЕ ОТПУСКАЕТ: Яаку Мадисону по-прежнему приходится иметь дело с последствиями постов, выложенных в соцсетях десять лет назад.
ПРОШЛОЕ НЕ ОТПУСКАЕТ: Яаку Мадисону по-прежнему приходится иметь дело с последствиями постов, выложенных в соцсетях десять лет назад.
ФОТО: PRIIT SIMSON | Ekspress Meedia

Визит был запланирован на этой неделе, но окончательное решение об его отмене было принято только в минувший четверг.

Министерство иностранных дел Израиля сообщило руководителям комиссии Европарламента по правам человека, что „Израиль не согласен на проведение официальных встреч с членами парламента, которые выражают взгляды, продиктованные нацистским мировоззрением“.

Подобные взгляды якобы выражал Яак Мадисон. По сообщению израильских СМИ, окончательное решение об отмене визита было все же принято комиссией Европарламента. И сделано это было потому, что Мадисон не согласился отказаться от поездки. Как сообщил МИД Израиля изданию Jerusalem Post, председатель комиссии принял решение отменить визит.

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