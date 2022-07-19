Визит комиссии Европарламента отменен. МИД Израиля припомнил Яаку Мадисону его высказывания

Министерство иностранных дел Израиля сообщило руководителям комиссии Европарламента по правам человека, что „Израиль не согласен на проведение официальных встреч с членами парламента, которые выражают взгляды, продиктованные нацистским мировоззрением“.

Подобные взгляды якобы выражал Яак Мадисон. По сообщению израильских СМИ, окончательное решение об отмене визита было все же принято комиссией Европарламента. И сделано это было потому, что Мадисон не согласился отказаться от поездки. Как сообщил МИД Израиля изданию Jerusalem Post, председатель комиссии принял решение отменить визит.