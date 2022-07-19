19.07.2022, 20:05
Визит комиссии Европарламента отменен. МИД Израиля припомнил Яаку Мадисону его высказывания(27)
Мадисон: „Это явное преувеличение!“
ФОТО: | Ekspress Meedia
Визит был запланирован на этой неделе, но окончательное решение об его отмене было принято только в минувший четверг.
Министерство иностранных дел Израиля сообщило руководителям комиссии Европарламента по правам человека, что „Израиль не согласен на проведение официальных встреч с членами парламента, которые выражают взгляды, продиктованные нацистским мировоззрением“.