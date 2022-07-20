Ремонт теплосетей в Нарве: почему, где и как долго
Для Нарвы наступил год „великих строек“. Как пишет „Нарвская газета“, кроме масштабных дорожных работ свой вклад в „раскопки“ города вносят теплосети. Председатель правления АО „Нарвские теплосети“ Павел Рушелюк рассказал подробнее о том, какие изменения происходят в городе.
- Почему вдруг началась такая интенсивная работа на теплосетях?
- В Нарвской теплосети постоянно проводится замена старых, полностью амортизированных участков на новые теплоизолированные трубы. Первые участки были реконструированы еще в 1996 году. К настоящему моменту суммарная длина всей нашей теплосети 80 км, реконструировано около 40 км. За последние 15 лет относительные теплопотери сети уменьшились с 19% до 12,5%. Это одни из самых низких теплопотерь среди схожих теплосетей в Эстонии. Плохая теплоизоляция трубопроводов и частичное заполнение их грунтовыми водами приводят к большим теплопотерям. Рациональное использование энергоресурсов - самая важная составляющая экономии.
- Каков масштаб этих работ и их стоимость на сегодняшнем этапе?
- В этом году мы увеличили объем реновационных работ приблизительно вдвое в связи с переносом объемов прошлого года на текущий год. В итоге общая стоимость инвестиций составит около 1 миллиона евро. Для обеспечения бесперебойного и эффективного теплоснабжения наших клиентов мы в этом году реновируем 13 участков теплосети, находящихся в наихудшем состоянии. Общая длина участков около 1,3 км, где ожидаем снижение потерь тепла приблизительно в 3 раза, что составит около 1000 МВтч в год. Показатель потерь в сети важен, так как чем меньше потери, тем меньше энергии используется для получения одного МВтч тепла. Это значит, что делается меньше вреда окружающей среде и цена более выгодна для потребителей.
- Как долго продлятся работы?
- Подробная информация по домам и периоду отключений была предварительно представлена нами квартирным товариществам, которые это затронет. Мы очень надеемся на понимание со стороны жильцов и напоминаем, что новые теплотрассы обеспечат потребителям стабильное и качественное предоставление услуги.
Мы, со своей стороны, стараемся выполнить работу как можно оперативнее, чтобы горожане не испытывали неудобств. Но все же нужно быть готовыми к отключениям горячей воды.
- Увеличится ли стоимость тепла для потребителей из-за проводимой реконструкции теплосетей?
- Для ускорения процесса реконструкции сети и снижения инвестиционной нагрузки в тарифе мы стараемся использовать возможности финансирования из фондов ЕС. В этом году на 9 участках из 13-ти производим реконструкцию при поддержке Центра инвестиций в окружающую среду с софинансированием из фондов KIK. Инвестиционная составляющая в тарифе сбалансирована со снижением потерь в результате реновации и практически не повышает тарифа. Сегодня стоимость передачи теплоэнергии в Нарвской теплосети более чем в 2 раза ниже в сравнении с любой подобной теплосетью в Эстонии.
- У стадиона гимназии Пяхклимяэ при вскрытии траншеи теплотрассы работникам пришлось убрать несколько больших и крепких деревьев. Тем самым, переживают некоторые нарвитяне, нанесен существенный урон „зеленым легким“ города.
- На момент первичного строительства существующей теплотрассы никаких деревьев там не было. Но, к сожалению, иногда случается, что деревья потом сажают на уже существующую теплотрассу, так что при ремонте невозможно сохранить их. Мы, со своей стороны, всегда стараемся сберечь все растущие деревья и минимизировать воздействие на окружающую среду, где это возможно.
Где и на сколько отключат горячую воду в Нарве
11.07–25.07 – Kangelase 24, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44; Rahu 26, 30, 32, 34.
18.07–25.07 – Rahu 16, 16b, 16c, 16d, 16k, 16e.
7.07–30.07 – Võidu 2, 4; Tallinna mnt 30b, 30.
5.07–8.07 – Joala 24
25.07–30.07 – Uuskula 11
18.07–20.07 – 26.juuli 7
18.07–25.07 – Mõisa 7, 9; Tiimani 12
15.07–3.08 – Vestervalli 3, 5, 7, 9, 2a, 17, 21, 25; Karja 3, Kraavi 2, 14; Peterburi mnt 1; Koidula 3a; Viru 18; Raekoja plt 2.
11.07–30.07 – Kangelaste 12a, 12b; Pähklimae 3.
6.07–6.08 – Vestervalli 17, 21, 25; Karja 3; Kraavi 2.
11.07–4.08 – Turu 3; Kalda 1, 3, 4, 9,1 2; Kose 1a, 6; Joala 11, 20, 24, 26, 28, 30; Spordi 4; Kreenholmi 45; Maslovi 3,3a; Haigla 1, 3, 5, 7, 9.