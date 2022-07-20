Ремонт теплосетей в Нарве: почему, где и как долго

- Почему вдруг началась такая интенсивная работа на теплосетях?

- В Нарвской теплосети постоянно проводится замена старых, полностью амортизированных участков на новые теплоизолированные трубы. Первые участки были реконструированы еще в 1996 году. К настоящему моменту суммарная длина всей нашей теплосети 80 км, реконструировано около 40 км. За последние 15 лет относительные теплопотери сети уменьшились с 19% до 12,5%. Это одни из самых низких теплопотерь среди схожих теплосетей в Эстонии. Плохая теплоизоляция трубопроводов и частичное заполнение их грунтовыми водами приводят к большим теплопотерям. Рациональное использование энергоресурсов - самая важная составляющая экономии.

- Каков масштаб этих работ и их стоимость на сегодняшнем этапе?

- В этом году мы увеличили объем реновационных работ приблизительно вдвое в связи с переносом объемов прошлого года на текущий год. В итоге общая стоимость инвестиций составит около 1 миллиона евро. Для обеспечения бесперебойного и эффективного теплоснабжения наших клиентов мы в этом году реновируем 13 участков теплосети, находящихся в наихудшем состоянии. Общая длина участков около 1,3 км, где ожидаем снижение потерь тепла приблизительно в 3 раза, что составит около 1000 МВтч в год. Показатель потерь в сети важен, так как чем меньше потери, тем меньше энергии используется для получения одного МВтч тепла. Это значит, что делается меньше вреда окружающей среде и цена более выгодна для потребителей.

- Как долго продлятся работы?

- Подробная информация по домам и периоду отключений была предварительно представлена нами квартирным товариществам, которые это затронет. Мы очень надеемся на понимание со стороны жильцов и напоминаем, что новые теплотрассы обеспечат потребителям стабильное и качественное предоставление услуги.

Мы, со своей стороны, стараемся выполнить работу как можно оперативнее, чтобы горожане не испытывали неудобств. Но все же нужно быть готовыми к отключениям горячей воды.