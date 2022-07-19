Глава предприятия арендной рабочей силы: работодатели не смогут долго выдерживать зарплатное давление

Оценивая рынок труда и экономическую ситуацию, Мяки считает, что делать прогнозы очень сложно, но на данный момент кардинальных изменений по сравнению с последними годами не произошло. „В промышленности все те же проблемы — трудности цепи поставок, рост цен на сырье, который идет параллельно с общим ростом цен, и нехватка рабочей силы“, — перечисляет Мяки. „Последнее обстоятельство оказывает давление на предпринимателя по части повышения заработной платы, что вполне можно понять - люди обеспокоены инфляцией и боятся наступающей зимы. Но работодатель просто не может долго уступать в этом вопросе - тем более, что различные кризисы продолжаются уже несколько лет. Если компания не сможет заложить рост цен в отпускные цены собственной продукции, то предприятие встанет перед перспективой сокращений, реструктуризации и даже банкротства. Ни одна компания не может продолжать работать себе в убыток“.

Несмотря на рост цен и рост беспокойства людей о будущем, серьезных изменений на рынке труда на данный момент не произошло. Во многих отраслях по-прежнему ощущается нехватка рабочей силы, которую не смягчают прибывшие в Эстонию украинские военные беженцы. Руководитель предприятия по аренде и найму рабочей силы Finesta Хейкки Мяки подтверждает, что, конечно, некоторые из украинцев действительно приехали сюда работать, но в Эстонии по-прежнему ощущается острая нехватка рабочей силы. „При этом не все беженцы вышли на рынок труда в Эстонии, и причины тому разные. Препятствиями могут стать языковой барьер, удаленность рабочего места от места жительства, что является серьезной проблемой, если нет хорошего транспортного сообщения и возможности пользоваться собственным автомобилем. Поскольку среди прибывающих в Эстонию много женщин с маленькими детьми, чьи мужья остались на войне, то нужны места в детских садах — нельзя же начинать работать, если не на кого оставить своего ребенка“. По словам Мяки, также существует ошибочное мнение, что все люди, приехавшие сюда от войны, готовы согласиться на любую работу, какой бы низкой ни была зарплата. „По возможности они ищут соответствующую своему опыту профессиональную работу. Нельзя предполагать, что все прибывающие сюда военные беженцы готовы идти трудиться именно туда, где у нас больше всего не хватает рабочей силы - например, в общепит или промышленность. Так что даже сейчас, когда война в Украине длится уже пять месяцев, никак нельзя утверждать, что массовые орды беженцев оставили без работы наших людей“.

Приведет ли это к циклу, когда сокращение рабочих мест начнет уменьшать нехватку рабочей силы, работники начнут соглашаться на более низкую заработную плату, а цены больше не смогут расти из-за отсутствия покупателей? Опытный эксперт рынка труда утверждает, что рост цен и заработной платы не может продолжаться такими темпами долго, но трудно предсказать, что и когда именно произойдет. „Как мы уже видели, корона-кризис не привел экономику в упадок, а сейчас в Украине идет война, окончательные последствия которой мы пока не знаем. Но что делает прогнозирование наиболее трудным, так это то, что у нас никогда не было такой ситуации, при которой несколько больших и разных кризисов были бы одновременно. Старые тенденции вряд ли применимы здесь один к одному“, — полагает Мяки.

Наибольшие проблемы у сферы питания и размещения

Если в промышленности, а также в торговле можно поддерживать работу предприятий ростом заработной платы и оптимизацией работы, то в гостиничном секторе даже более высокая заработная плата может не привлечь людей на эту работу. „Из-за коронавируса серьезно пострадали туризм и общественное питание - люди были уволены, компании закрылись. Сейчас спрос на эти услуги снова есть, но сокращенные в свое время сотрудники уже нашли себе работу в других областях и назад они не рискуют возвращаться, потому что вирус никуда не исчез. На данный момент сектор horeca в Эстонии еще не полностью восстановился до уровня, предшествовавшего пандемии, но при этом уже существует большая нехватка рабочей силы“, — говорит Мяки, по словам которого, многие заведения общественного питания и размещения уже прекратили свою деятельность. Во всей этой области также меньше вакансий, но они остаются незанятыми. „Вероятно, еще грядут новые закрытие мест питания, потому что цены на продукты тоже растут. Ресторанам приходится делать меню дороже, но поскольку все вокруг также дорожает, в какой-то момент потребители перестанут есть вне дома“.

Однако на данный момент у людей все еще есть финансовые запасы – такой вывод Мяки делает на основании происходящего сейчас в европейских аэропортах. „Трата денег продолжается. Определенно есть и такие решения о покупке, которые откладываются. Я слышал, что приобретение стройматериалов и строительство сейчас не так распространены, как это было во времена коронавируса, когда все что-то ремонтировали или строили. Теперь мир снова открыт, и люди хотят путешествовать“.

В заключение Хейкки Мяки добавляет, что нужно учиться на всех болезненных ударах и, безусловно, есть те, кто может победить и в кризисе. „Если нынешний энергетический кризис вынуждает нас стать „зелеными“ там, где необходимо много разных технологий, то это возможность для производственного сектора Эстонии. Но времена на рынке труда непростые. Ясно, что и рост цен, и повышение заработной платы не могут продолжаться бесконечно. Вопрос в том, когда и что произойдет“.