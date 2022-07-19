В больницах 99 пациентов с коронавирусом. Скончался 46-летний инфицированный

По словам заведующей отделением инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханны Сепп, на минувшей неделе были проанализированы 7311 тестов, результат 1564 из которых оказался положительным. По ее словам, на будущей неделе можно ожидать еще чуть более 1700 заражений. Согласно матрице рисков, учитывающей госпитализацию, уровень риска распространения коронавируса является средним, а коэффициент заражения R достиг 1,1.

Средний показатель госпитализации из-за COVID-19 за последние семь дней повысился с 6,5 до 6,9. По состоянию на утро понедельника в больницах находились 99 пациентов, 47 из которых были госпитализированы ввиду симптоматической инфекции COVID-19. В течение недели скончались 4 человека в возрасте 46-84 лет, все они были не вакцинированы. Очевидно, на этой неделе количество госпитализированных вновь превысит 100.

За неделю была введена1321 доза вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 277 случаях. Дополнительную или бустерную дозу получили 463 960 человек. Среди всего населения Эстонии двумя дозами вакцины привиты 63,8%.

На основании результатов мониторинга сточных вод за 28-ю неделю распространение вируса в сточных водах примерно на 70% находится на желтом уровне опасности. Остальные результаты на зеленом уровне. Больше всего частиц вируса было обнаружено в Пайде, Таллинне и Кярдла.