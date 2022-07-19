ВИДЕО | Подростки унесли скульптуру из квартала Ротерманни. Полицейский патруль случайно заметил происходящее

На видеозаписи можно наблюдать, как молодые люди несут скульптуру собаки, но в какой-то момент к ним подъезжает полиция и „похитители“ останавливаются. По словам старшего патрульной смены Ида-Харьюского полицейского участка Сандера Лейнберга, ситуация была замечена вчера случайно проезжавшим мимо полицейским патрулем, который решил проверить молодых людей и их действия.

„Молодые люди утверждали, что их друг заплатил им за то, чтобы они отнесли статую в другое место, сфотографировались с ней, а затем вернули ее“, - рассказал Лейнберг. На вопрос о том, что было дальше, он сообщил следующее: „Полицейские записали данные молодых людей, унесших статую, и попросили их вернуть ее в район Ротерманни. Это они и сделали“.