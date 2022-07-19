Правда ли, что в Освенциме расклеили „русофобские“ стикеры?

23 июня 2022 года в твиттере делегации РФ на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене появились четыре фотографии, сделанные, как утверждается, в Мемориальном музее Освенцима. Снимки сопровождались подписью: „Они говорят: „Нет никакой русофобии“, они утверждают: „Нет никакой угрозы для России“! Они лгут вам в глаза. 22 июня, наклейки в Освенциме: „Россия и русские, мы вас ненавидим. Единственный газ, которого заслуживаете вы и ваша страна, — это „Циклон Б“". Так что нацист говорит правду только тогда, когда говорит: „Я тебя убью“». Эту запись ретвитнули аккаунты российского Министерства иностранных дел, а также посольств России в Израиле, Канаде и Северной Македонии.



Вскоре о появлении стикеров рассказали и российские СМИ, например „Sputnik Ближнее зарубежье“, EАDaily, „Политика сегодня“ и РИА „ФАН“. В большинстве подобных публикаций говорилось, что за провокацией стоят неизвестные, однако автор заметки на портале Pravda.ru утверждает: „Очевидцы предполагают, что чудовищная провокация — дело рук украинских беженцев. В таком случае это доказывает, что специальная военная операция ВС РФ на Украине была необходима“. Вероятно, такой вывод связан с надписью „Мы вас ненавидим“ на украинском языке, которая размещена на краях стикера.



Паблики во „ВКонтакте“ в оценке происходящего разошлись: одни обвинили в расклеивании стикеров украинских активистов, другие — цивилизованных поляков. В Telegram фотографии ещё 22 июня распространяли публицист Армен Гаспарян и медиаменеджер Кристина Потупчик, на следующий день к ним присоединился телеведущий Владимир Соловьёв.