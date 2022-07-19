Правда ли, что в Освенциме расклеили „русофобские“ стикеры?
В конце июня 2022 года появились сообщения, что в музее на месте бывшего нацистского концлагеря обнаружены наклейки с антироссийскими высказываниями. Мы проверили достоверность таких заявлений.
23 июня 2022 года в твиттере делегации РФ на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене появились четыре фотографии, сделанные, как утверждается, в Мемориальном музее Освенцима. Снимки сопровождались подписью: „Они говорят: „Нет никакой русофобии“, они утверждают: „Нет никакой угрозы для России“! Они лгут вам в глаза. 22 июня, наклейки в Освенциме: „Россия и русские, мы вас ненавидим. Единственный газ, которого заслуживаете вы и ваша страна, — это „Циклон Б“". Так что нацист говорит правду только тогда, когда говорит: „Я тебя убью“». Эту запись ретвитнули аккаунты российского Министерства иностранных дел, а также посольств России в Израиле, Канаде и Северной Македонии.
Вскоре о появлении стикеров рассказали и российские СМИ, например „Sputnik Ближнее зарубежье“, EАDaily, „Политика сегодня“ и РИА „ФАН“. В большинстве подобных публикаций говорилось, что за провокацией стоят неизвестные, однако автор заметки на портале Pravda.ru утверждает: „Очевидцы предполагают, что чудовищная провокация — дело рук украинских беженцев. В таком случае это доказывает, что специальная военная операция ВС РФ на Украине была необходима“. Вероятно, такой вывод связан с надписью „Мы вас ненавидим“ на украинском языке, которая размещена на краях стикера.
Паблики во „ВКонтакте“ в оценке происходящего разошлись: одни обвинили в расклеивании стикеров украинских активистов, другие — цивилизованных поляков. В Telegram фотографии ещё 22 июня распространяли публицист Армен Гаспарян и медиаменеджер Кристина Потупчик, на следующий день к ним присоединился телеведущий Владимир Соловьёв.
В годы Второй мировой войны недалеко от городка Освенцим на юге Польши действовал крупнейший концлагерь нацистской Германии. Фактически он состоял из трёх: в Освенцим-I направляли военнопленных и политзаключённых, Освенцим-II (Биркенау) был лагерем смерти, в Освенциме-III содержали подневольных рабочих. Число погибших в этом концлагере с 1940 по 1945 год оценивают от 1,1 до 1,5 млн человек; 90% из них были евреями, свезёнными в Освенцим со всей Европы. Многочисленные жертвы нацистов умирали в газовых камерах, в Освенциме для этого использовали пестицид „Циклон Б“. 27 января 1945 года в лагерь вошли советские войска — этот день теперь отмечают как Международный день памяти жертв Холокоста.
Уже в ночь с 23 на 24 июня 2022 года на публикации в соцсетях отреагировал Мемориальный музей Освенцима. В сообщении, размещённом в Twitter, говорится следующее: посетители музея не сообщали администрации о том, что когда-либо видели подобные стикеры. Не обнаружили их и сотрудники мемориала, изучившие места, запечатлённые на снимках. В музее также просмотрели записи с камер видеонаблюдения за несколько дней — на плёнку не попали люди, расклеивавшие „антироссийские“ стикеры. „Всё говорит о том, что эти фотографии — просто манипуляция, а инцидент нужно рассматривать как примитивную и грубую пропаганду“, — говорится в заявлении.
Строго говоря, музей в этой ситуации — заинтересованная сторона. Руководство мемориала не просто заботится о собственной репутации, но и с конца февраля открыто осуждает действия России во внешней политике. Хотя утверждения музея о проведённых проверках кажутся исчерпывающими, нам представляется важным дополнительно изучить сообщения о „русофобских“ стикерах.
Начнём с того, что об этих наклейках не сообщалось ни в польских, ни в европейских авторитетных СМИ. Более того, в июне 2022 года мемориальный музей был открыт для посетителей — в Instagram* по соответствующей геометке можно найти немало фотографий, сделанных туристами, в том числе и 22 июня. Нам не удалось обнаружить посты в этой и других соцсетях, где пользователи рассказывали бы об „антироссийской“ акции в Освенциме.
В большинстве публикаций, посвящённых „провокации“, используется от одной до четырёх фотографий, которые, как утверждается, сделаны в Освенциме. Одно из немногих исключений — пост Кристины Потупчик в Telegram, где снимков сразу восемь. Более того, судя по данным сервиса TGStat, именно публикация медиаменеджера и бывшего комиссара провластного молодёжного движения „Наши“ — самое раннее упоминание „антироссийских“ стикеров в мемориальном музее.
Мы решили проверить все эти снимки с помощью анализа уровня ошибок (error level analysis, ELA). Этот метод анализа изображений основан на том, что на изменённой картинке у разных элементов будет разный уровень компрессии пикселей. Если картинку не редактировали, то компрессия будет схожей для всего изображения. Все восемь снимков из поста Потупчик мы проанализировали с помощью сервиса FotoForensics, который использует ELA. Во всех восьми случаях оказалось, что стикеры на картинках сжаты иначе, нежели остальные элементы изображения. Иными словами, на оригинальных фотографиях наклеек не было. К аналогичным результатам привело использование сервиса Forensically.
Для сравнения мы можем взять фотографию из какого-нибудь другого поста Потупчик. Например, 5 июля она опубликовала снимок с выпуском журнала „7 дней“ в газетном киоске. С помощью стандартного для Windows редактора Paint 3D мы добавили на изображение стикер, а затем проанализировали обе картинки с помощью ELA. При сравнении двух изображений внесённое нами „дополнение“ на обложку журнала очень заметно.
Изображения оценивает как „вероятно, сфабрикованные“ и Хани Фарид — профессор Калифорнийского университета в Беркли и специалист по анализу изображений и цифровой криминалистике, к которому обратились за комментарием наши коллеги из Reuters. Фарид, составивший GIF-анимацию, на которой объединены стикеры с двух разных фотографий, заявил: „Вы можете видеть, что они почти идентичны по форме, что крайне маловероятно, учитывая, что фотографирование даже под немного разными углами будет вызывать некоторое искажение перспективы“. Также эксперт обратил внимание на то, что край одного из стикеров „неправдоподобно“ свисает со столба, но при этом сама наклейка „совершенно прямая“.
Таким образом, по совокупности имеющейся на сегодняшний день информации мы можем с высокой степенью уверенности утверждать, что сообщения об „антироссийских“ стикерах в музее Освенцима не соответствуют действительности. Подлинность фотографий, которые активно распространяли блогеры, СМИ и обычные интернет-пользователи, отрицают представители самого музея и экспертного сообщества, а также данные сервисов, анализирующих изображения на предмет монтажа.
Итог: Фейк.