Бывший футболист Гаджиев задержан в Москве за мошенничество

34-летнего спортсмена по просьбе правоохранителей Махачкалы задержали в минувший понедельник, 18 июля, на Тверской улице в Москве. „Информацию о задержании передали инициатору розыска, получены документы и ходатайство о задержании лица до прибытия конвоя“, — сказал источник.

Ныне завершивший карьеру Махач Гаджиев играл за „Крылья Советов“, „Сатурн“, „Рубин“, „Анжи“, „Таврию“ и „Амкар“.

Гаджиев уже имеет судимость. В 2017 году он получил два года условно за незаконное получение зарплаты в МВД Дагестана.

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