СЕГОДНЯ | „Левадия“ будет реабилитироваться за кошмар в Исландии

Еврокубки в этом году „Левадия“ начала в июне в Исландии, когда в рамках предварительного раунда Лиги чемпионов, проиграла „Викингуру“ со счетом 1:6, из-за чего они были отправлены во второй отборочный раунд Лиги конференций.

Если в Исландии главными тренерами были Марко Савич и Владимир Васильев, то на Мальте „Левадия“ сыграет под руководством Ивана Стойковича, который до этого тренировал дубль „Левадии“.

„Я работаю с очень профессиональными и эмоционально уравновешенными игроками. Очень важно поддерживать чувство единства в раздевалке“, — сказал Иван Стойкович, сменивший Савича и Васильева. „Все понимают, что в жизни бывают и трудные, и хорошие времена, но гораздо важнее то, как преодолеть плохие времена. Команда настроена позитивно, и я очень оптимистично смотрю в будущее“.

„Мы хотим победить, но понимаем, что нас ждет две игры (в гостях и дома), не то, что в Исландии, где была одна игра. На следующей неделе мы сыграем дома, но первая игра очень важна. Они играли против „Флоры“ в прошлом сезоне, и я немного представляю, что это за команда. Тренерский штаб знает, какие у них сильные и слабые стороны, и сег мы будем использовать их слабые места“,- сказал перед игрой, лучший бомбардир „Левадии“ Закария Бегларишвили.

„Хибернианс“ начал нынешний сезон в еврокубках с первого отборочного раунда Лиги чемпионов, где по сумме двух встреч уступил ирландскому „Шэмрок Роверс“ (3:0). Мальтийский клуб „Хибернианс“ очень хорошо знаком эстонской публике. В сезоне 2017/18 они в двух матчевом противостоянии обыграли „Инфонет“ (3:0), а в прошлом году „Хибернианс“ уступил „Флоре“ (5:0).

Ответная игра состоится в следующий четверг в Таллинне. Победитель этой пары сыграет с латвийским „РФШ“ в третьем отборочном раунде.

Игра между „Хиберниансом“ и „Левадией“ начнется в 21:00, а прямую трансляцию игры можно смотреть тут.







