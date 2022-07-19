Гол на последних минутах: „Левадия“ сохраняет шансы на следующий раунд

„Левадия“ плохо сыграла в первом тайме и ушла на перерыв проигрывая в два мяча. „Хибернианс“ вышел вперед на 17-й минуте, когда Фердинандо Апап головой пробил в ворота после подачи углового. Семь минут спустя хозяева попали в штангу, а потом Юрген Дегабриэле оказался один перед воротами и увеличил преимущество хозяев 2:0.

Оживившись во втором тайме, ”Левадия” искала возможности забить гол и смогла добиться этого только на 87-й минуте, когда Максимилиано Угге после подачи углового забил головой. Хозяева восстановили преимущество в два мяча спустя три минуты, когда вышедший на замену Юнуса Муритала пробил и мяч срикошетил в сетку ворот. Однако „Левадия“ не сдавалась и на четвёртой добавочной минуте во время неразберихи в штрафной площадки хозяев, моментом воспользовался Адьири, который забил мяч от перекладины 3:2. У эстонской команды сохраняются шансы на выход в следующий раунд.

Ответная встреча состоится 28 июля на стадионе „Лиллекюла“ в Таллинне. Победитель сыграет в третьем отборочном раунде с топ-клубом Латвии „РФШ“.

До матча:

Еврокубки в этом году „Левадия“ начала в июне в Исландии, когда в рамках предварительного раунда Лиги чемпионов, проиграла „Викингуру“ со счетом 1:6, из-за чего они были отправлены во второй отборочный раунд Лиги конференций.

Если в Исландии главными тренерами были Марко Савич и Владимир Васильев, то на Мальте „Левадия“ сыграет под руководством Ивана Стойковича, который до этого тренировал дубль „Левадии“.

„Я работаю с очень профессиональными и эмоционально уравновешенными игроками. Очень важно поддерживать чувство единства в раздевалке“, — сказал Иван Стойкович, сменивший Савича и Васильева. „Все понимают, что в жизни бывают и трудные, и хорошие времена, но гораздо важнее то, как преодолеть плохие времена. Команда настроена позитивно, и я очень оптимистично смотрю в будущее“.