ВИДЕО | Скрывающийся от полиции угонщик фургона после полета в воздухе оказался в кювете

14 июля в полицию поступило сообщение об угнанном фургоне с прицепом из деревни Ранну в Ляэне-Вирумаа. Патрули тут же начали обыскивать местность в поисках подходящей по описанию машины, и вскоре наблюдательный водитель сообщил в дежурную часть о светлом фургоне с опасным стилем вождения, иногда сворачивающем в кювет, движущемся в сторону Раквере.

К этому моменту к происшествию уже были привлечены несколько патрулей, которые направились в сторону Вяйке-Маарья, поддерживая при этом постоянную связь с осведомителем о движении транспортного средства.

„Вскоре мы заметили фургон, совершающий опасные маневры, и подали ему стоп-сигнал, который водитель предпочел проигнорировать. Последовавшая за этим погоня, скорость которой местами достигала 150 км/ч, длилась около десяти километров и закончилась полетом машины в кювет“, - говорится на странице социальных сетей Раквереского отделения полиции.

Полицейские задержали в качестве подозреваемого в совершении преступления управлявшего микроавтобусом 29-летнего мужчину с признаками опьянения и доставили его в отдел полиции для дальнейших процессуальных действий. Прицеп позже неподалеку от торговой точки нашел владелец фургона.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, и в пятницу он был заключен под стражу на два месяца по требованию прокуратуры. За такое деяние лицо, совершившее преступление, может рассчитывать на денежный штраф или тюремное заключение на срок до трех лет.

Полиция с помощью видео призывает людей сообщать о подозрительных участниках дорожного движения.

„Мы хотим поблагодарить сообщившего о происшествии внимательного участника дорожного движения, потому что этот опасный водитель был пойман так быстро именно благодаря оперативному уведомлению и телефонному звонку участника дорожного движения. В таких случаях время, обнаружение и быстрое оповещение всегда играют важную роль — один звонок на номер центра тревоги может предотвратить самое страшное и спасти чью-то жизнь!“