У футболиста топ-клуба Германии, выявлена опухоль яичка

Нападающий в понедельник утром пожаловался на плохое самочувствие, и после серии медицинских процедур у него была выявлена опухоль яичка.

Футболист сборной Кот-д′Ивуара досрочно покинул тренировочный лагерь команды в Швейцарии и будет обследоваться в специализированном медицинском учреждении.

„Эта новость стала шоком для Аллера и всех остальных. Вся семья „Боруссии“ надеется, что Себастьян полностью выздоровеет как можно скорее и что мы скоро снова сможем его обнять. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить ему наилучшее лечение“, — сказал спортивный директор „Боруссии“ Себастьян Кель.

Аллер был приобретен у „Аякса“ за рекордные для дортмундцев 31+4 млн евро в начале июля.

В составе „Аякса“ Аллер провёл 65 матчей и забил 47 голов, став двукратным чемпионом Нидерландов и обладателем Кубка страны. Десять голов он записал на свой счет в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2021/22. Он побил рекорд бывшего форварда „Боруссии“ Эрлинга Холанда — забил десять мячей в первых шести матчах Лиги чемпионов (норвежец потратил на игру больше). Также он повторил рекорд Криштиану Роналду, который забивал в каждом матче группового турнира (в сезоне 2017/18).