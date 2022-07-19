Новости Эстонии
19.07.2022, 15:50

„Все завалено вещами, найти нужное нереально!“ Помощь украинцам в Ласнамяэ обернулась хаосом

 
репортаж RusDelfi
С самого утра возле центра помощи собрались украинские беженцы
С самого утра возле центра помощи собрались украинские беженцы
ФОТО: Marina Begunkova | Ekspress Meedia

На один день центр помощи Lootus Sinuga открыл свой склад для нуждающихся беженцев. Но в итоге стороны остались не слишком довольны друг другом. Пришедшие украинцы говорили в один голос: „Там все завалено вещами, найти нужное просто нереально“. Член правления Lootus Sinuga оправдывался: „Через пару часов склад был как после взрыва, люди вещи доставали и не складывали, все падало на пол… Но сегодня и завтра мне на помощь придут волонтеры, чтобы привести склад в порядок“. Что действительно произошло в Ласнамяэ и какие ошибки обещают исправить организаторы дня помощи — в репортаже RusDelfi.

Отправляюсь на улицу Вилисуу, именно сюда сегодня, в центр помощи Lootus Sinuga, украинские беженцы могут прийти и бесплатно взять взрослые и детские вещи, обувь, игрушки. Пока ищу нужный дом, замечаю идущего мужчину с ребенком в одной руке и большими пакетами в другой. Он тоже ищет табличку с номером нужного здания. Растерянно всматривается в телефон, чтобы найти адрес, но это не нужно — у центра стоит большая очередь, которая видна издалека.

Открыт центр только 18 июля, в анонсе обещают с 10.00 до 16.00. На часах — шесть минут одиннадцатого. Возле закрытой двери собралось внушительное количество беженцев. В большинстве — мамы с детьми и женщины постарше. Приходят парами или даже целыми компаниями. Дружно и шумно обсуждают, кто как сюда добирался: центр помощи находится в Ласнамяэ, многие приехали с корабля.

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