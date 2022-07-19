„Все завалено вещами, найти нужное нереально!“ Помощь украинцам в Ласнамяэ обернулась хаосом

На один день центр помощи Lootus Sinuga открыл свой склад для нуждающихся беженцев. Но в итоге стороны остались не слишком довольны друг другом. Пришедшие украинцы говорили в один голос: „Там все завалено вещами, найти нужное просто нереально“. Член правления Lootus Sinuga оправдывался: „Через пару часов склад был как после взрыва, люди вещи доставали и не складывали, все падало на пол… Но сегодня и завтра мне на помощь придут волонтеры, чтобы привести склад в порядок“. Что действительно произошло в Ласнамяэ и какие ошибки обещают исправить организаторы дня помощи — в репортаже RusDelfi.