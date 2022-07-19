„Все завалено вещами, найти нужное нереально!“ Помощь украинцам в Ласнамяэ обернулась хаосом
На один день центр помощи Lootus Sinuga открыл свой склад для нуждающихся беженцев. Но в итоге стороны остались не слишком довольны друг другом. Пришедшие украинцы говорили в один голос: „Там все завалено вещами, найти нужное просто нереально“. Член правления Lootus Sinuga оправдывался: „Через пару часов склад был как после взрыва, люди вещи доставали и не складывали, все падало на пол… Но сегодня и завтра мне на помощь придут волонтеры, чтобы привести склад в порядок“. Что действительно произошло в Ласнамяэ и какие ошибки обещают исправить организаторы дня помощи — в репортаже RusDelfi.
Отправляюсь на улицу Вилисуу, именно сюда сегодня, в центр помощи Lootus Sinuga, украинские беженцы могут прийти и бесплатно взять взрослые и детские вещи, обувь, игрушки. Пока ищу нужный дом, замечаю идущего мужчину с ребенком в одной руке и большими пакетами в другой. Он тоже ищет табличку с номером нужного здания. Растерянно всматривается в телефон, чтобы найти адрес, но это не нужно — у центра стоит большая очередь, которая видна издалека.