ВИДНО | Минутка медитации! Признанный наблюдатель за природой создал клип с настоящими звуками эстонского лета

Десять лет назад Адами, ранее считавший активное движение на природе исключительно хобби, попал в съемочную группу телепередачи о природе „Озон“, после чего он стал все больше снимать, чтобы более основательно познакомиться со всеми пернатыми и млекопитающими. „Хотя со стороны это кажется беззаботной работой, почти ежедневная непредсказуемость всегда несет с собой напряжение и море забот, но, конечно же, и радость тоже“, — делится он своими мыслями о своей повседневной работе. „Самые яркие — это те дни, когда удается захватить моменты, которые никогда раньше не видели, не описывали и не запечатлевали“.



Для того, чтобы донести до людей больше звуков природы и предложить возможность хотя бы раз в день надевать наушники и останавливаться в бесконечном беге будней, наслаждаясь летними звуками Эстонии, Адами в начале лета по предложению технологической компании Huawei записал увлекательные звуки эстонской природы.



„Бывать ​​на природе — это лучший способ расслабиться, и довольно часто среди всего этого великолепия удается проанализировать свою повседневную жизнь. Если такая возможность недоступна в буднях, то такого же ощущения можно также добиться, воссоздав естественную природную среду с помощью звуков“, — отмечает он.



По его словам, записать аудиоклип было совсем не просто. „В наше время все труднее найти такие моменты или места, где нет постороннего шума — будь то газонокосилки, запускаемые по очереди соседями, или шум дороги, который приносит издали ветер. Свою роль также играют время суток, время года и, больше всего, все же погода“, — описывает Адами процесс создания аудиоклипа.



Для созданного в сотрудничестве аудиоклипа эксперт по природе захватил голоса знакомых речных ландшафтов, а также весенние и летние песни птиц, которые, по словам Адами, должны узнать даже менее опытные любители природы. „Из этих звуков наиболее знакомым для слушателя будет скорее соловей, песня которого приносит как будто частичку тропиков в наши лиственные рощи и парки. Хотя внешность буроперого соловья для многих не имеет большого значения, его песня – одна из самых запоминающихся и громких мелодий ночи. Но, может быть, из этого саундтрека для кого-то прозвучит новая мелодия, которую захочется самому отправиться искать на природе“, — дает любитель природы намек всем тем, кто планирует прослушать его аудиоклип, чтобы отвлечься от будничных мыслей.



И по словам эксперта по технологиям и руководителя по обучению Huawei Екатерины Мишиной, сегодняшние технологии предлагают множество новых и умных способов сделать прослушивание природных звуков из аудиофайла максимально правдоподобным. „Функции динамического шумоподавления и чрезвычайно широкий частотный диапазон новых наушников вывели качество звука на исключительный уровень, что создает ощущение, будто слушатель действительно находится, например, посередине леса среди пения птиц“, — описывает она высочайшее качество звука умных наушников на примере модели Huawei FreeBuds Pro 2.



Чтобы лучше узнать звуки природы, Адами рекомендует воспользоваться прекрасным летом и проводить больше времени на свежем воздухе. „Вы можете начать даже с вашего заднего двора и послушать звуки, издаваемые большой синицей, обыкновенной зеленушкой или же послушать как летом звучат деревенские ласточки и мухоловки-пеструшки. Затем стоит попытаться свести вместе внешность и голоса. После этого вы можете перейти к более сложным видам, в чем могут помочь различные приложения“, — советует эксперт по природе.



Адами обещает, что после такой практики ухо уже годы спустя сможет достаточно точно различать десятки разных певчих птиц и их различные вокализации в общем хоре птиц. „При этом каждый день приносит новые мелодии, которые раньше не слышал. Особенно хорошо сегодня ухо различает, сколько вокруг нас шума и как далеко его можно услышать“, — признает он и соглашается с тем, что иногда технологии приходится использовать для того, чтобы удалиться от него, а не создавать лишний шум.