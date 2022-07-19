В России рассматривают полный запрет пропаганды „нетрадиционных сексуальных отношений“. Распространять такую информацию нельзя будет в интернете, кино и СМИ

Коммунистки Нина Останина и Ольга Алимова, справороссы Яна Латратова и Николай Бурляев, а также депутат от ЛДПР Алексей Журавлев, внесли в Госдуму новый законопроект, который предусматривает запрет на „пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения“ информацию.

Они хотят внести изменения в закон „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“. Раньше к запрещенной для распространения информации относилось разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, пропаганда войны, а также любая информация, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Этот список депутаты хотят пополнить „отрицанием семейных ценностей“ и „пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений“, которые, по их мнению, имеют не меньшую степень опасности для развития российского общества, чем запрещенная в России „пропаганда суицида, наркотиков, экстремизма, преступного поведения“.

Сайты, которые, по мнению властей, будут распространять такого рода информацию, будут вноситься в реестр запрещенных сайтов и блокироваться Роскомнадзором.

Также депутатские поправки отдельно предусматривают запрет на выдачу прокатного удостоверения, если фильм будет пропагандировать „нетрадиционные сексуальные отношения“ и „отрицать семейные ценности“. А СМИ предлагается запретить распространять материалы той же направленности.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что предлагаемые запреты не нарушают конституционные права граждан, так как „запрет пропаганды не лишает граждан возможности и права определяться в своем сексуальном предпочтении и ориентации, не допускает их дискредитацию, однако не дает права на публичное одобрение таких отношений и распространение так называемых „новых“ ценностей, несущих в себе скрытые угрозы для общества“.