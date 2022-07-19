Новое правительство изменит состав Рийгикогу. Кто станет парламентарием, а кто должен будет уйти с крупной компенсацией?

Правление Рийгикогу постановило, что в связи с освобождением от обязанностей членов правительства Лийны Керсны, Калле Лаанета, Мариса Лаури и Андреса Суття и восстановлением их полномочий в качестве членов Рийгикогу, полномочия в качестве членов Рийгикогу сегодня закончатся у Тийу Аро, Юлле Раясалу, Айвара Вийдика.

Правление также решило, что в связи с прекращением полномочий членов Рийгикогу Лаури Ляэнметса, Ханно Певкура, Урмаса Рейнсалу и Рийны Сиккут в связи с их назначением членами правительства, с завтрашнего дня членами Рийгикогу будут следующие замещающие члены: Тоомас Юргенстейн, Сийм Вальмар Кийслер, Рейли Ранд.

в Рийгикогу продолжит работать Сулев Каннимяэ, который должен был покинуть парламент, когда вернулись министры предыдущего правительства, но снова стал замещающим членом, когда министром стал Певкур.

Новые члены Рийгикогу примут присягу на внеочередном заседании, которое состоится завтра в 9:00.

Как пишет rus.err.ee, вынужденные покинуть Рийгикогу депутаты от Партии получат крупные компенсации. В связи с завершением депутатских полномочий Вийдику и Аро выплатят компенсацию в размере шести должностных окладов - по 28 481,94 евро каждому. Юлле Раясалу, у которой менее продолжительный депутатский стаж, получит компенсацию в размере трех зарплат или 14 240,97 евро.

Соответствующее распоряжение накануне утвердил спикер Рийгикогу Юри Ратас.