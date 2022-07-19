Новости Ида-Вирумаа
19.07.2022, 07:32

В следующем году речной променад в Нарве станет длиннее

 
„Kaldapealsel oli enne suvaline lehmarada, bulvarit või promenaadi polnud. Uus promenaad on umbes kilomeetrine. Tallinna rajati analoogsed bastionid, kuid tervet ringi ümber linna teha ei jõutud, meil suudeti peaaegu kogu vöönd valmis ehitada,” rääkis Tuu
„Kaldapealsel oli enne suvaline lehmarada, bulvarit või promenaadi polnud. Uus promenaad on umbes kilomeetrine. Tallinna rajati analoogsed bastionid, kuid tervet ringi ümber linna teha ei jõutud, meil suudeti peaaegu kogu vöönd valmis ehitada,” rääkis Tuu
ФОТО: Kiur Kaasik | Ekspress Meedia

30 июня 2022 года Департамент развития и экономики города Нарва и компания OÜ BauEst подписали договор на осуществление проектировочных и строительных работ с целью продления речного променада в Нарве до улицы Раудсилла.

Основные строительные работы в рамках заключенного договора - строительство велосипедно-пешеходной дорожки с энергосберегающим освещением от бывшего футбольного поля до улицы Раудсилла, соединяя верхний и нижний уровни прогулочной зоны Йоаорга.

Срок исполнения договора - 11 месяцев с момента заключения договора. Строительные работы начнутся после завершения рабочих строительных проектов, предположительно осенью 2022 года. Общая стоимость проектно-строительных работ по заключенному договору 487 622,20 евро без НСО (585 146, 64 евро с НСО).

Строительство осуществляется в рамках проекта „Развитие исторической прибрежной зоны в Нарве/Эстония и Ивангороде/Россия, III этап“ или сокращенно „Речные променады-3“.

Основная цель проекта „Речные променады III“ - это комплексное развитие и благоустройство прибрежных территорий с целью превращения приграничной территории в привлекательное место для развития туризма и бизнеса.

Лидер-партнер проекта - Департамент развития и экономики города Нарва.

Проект „Речные променады III“ реализуется в рамках Европейского инструмента соседства и финансируется совместно с Европейским Союзом.

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