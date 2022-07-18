ФОТО | Российская теннисистка после каминг-аута разместила снимок с уроженкой Таллинна(2)
Первая ракетка России Дарья Касаткина разместила в социальных сетях фотографию с фигуристкой Натальей Забияко. Это произошло вскоре после того, как она рассказала о своей гомосексуальности
Российская теннисистка Дарья Касаткина разместила в социальных сетях совместную фотографию с эстонской фигуристкой Натальей Забияко.
В сезоне 2010/2011 Наталья выступала вместе с украинским фигуристом Сергеем Кульбачом за Эстонию на чемпионатах Европы и мира. В самом конце 2011 года Наталья получила травму, и партнёр решил вернуться на Украину. С сентября 2012 года её новым партнёром стал российский фигурист Александр Забоев. Пара сумела пробиться на олимпийский турнир в Сочи после удачного выступления в Германии на турнире Небельхорн. Однако Забоев не смог получить эстонское гражданство, и пара весной 2014 года прекратила своё существование. Наталья представляла Россию с 2014 года, а весной этого года она приняла решение выступать за Канаду.
Касаткина опубликовала фото на странице в Instagram. Под изображением теннисистка поставила сердце.
18 июля первая ракетка России рассказала о своей гомосексуальности. Спортсменка в интервью YouTube-каналу Вити Кравченко заявила, что встречается с девушкой.