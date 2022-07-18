Первая ракетка России совершила каминг-аут

Она рассказала о своей ориентации, отвечая на вопрос о каминг-ауте российской футболистки Надежды Карповой.

„Надя, респект. Ты красотка. Я обрадовалась за нее. И не только за нее: за людей, в особенности за девчонок, которым, наверное, это было важно услышать“.

„Что я сейчас чувствую, когда говорю на камеру о нетрадиционной ориентации? Да все нормально, мне даже прикольно. Какой-то адреналин, да. Есть ли у меня девушка? Да, сейчас есть“, — сказала Касаткина во время интервью на YouTube-канале Виктора Кравченко.

Теннисистка добавила, что не видит смысла скрывать свои предпочтения, а также считает это сложным. По словам 25-летней Касаткиной, признание будет крутиться в голове до тех пор, пока его не сделаешь. При этом девушка отметила, что немного нервничает.

„Я чуть-чуть нервничаю, потому что прям так откровенно еще не было от меня на камеру, — сказала спортсменка. — Мне, на самом деле, прикольно. Есть ли у меня девушка? Да“.

Она сказала, что прятаться всю жизнь и скрывать свою ориентацию слишком сложно. А также рассказала, что в России очень сложно жить, если тебя привлекает противоположный пол. У спортсменки спросили: „Как ты думаешь, когда в России можно будет ходить за ручку?“

„Никогда. Ну блин, судя по тому, как все идет, никогда. Были у нас не так давно – примерно, когда чемпионат мира был, – какие-то подвижки. Было-было. Перекрыли дорогу, ремонтные работы.

Долго жить в шкафу сложно и не имеет смысла. Постоянно будет у тебя в голове крутиться, пока не скажешь. Понятно, что каждый сам выбирает, как открыться и насколько. В комфорте с собой надо жить, самое главное. На остальных должно быть все равно“, — добавила Касаткина.

