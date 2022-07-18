Коронавирус вновь наступает(6)
По сравнению с июнем количество госпитализированных с положительным результатом теста на Covid-19 в Эстонии удвоилось, пишет Rus.err.ee.
„Казалось, начала складываться картина, что каждая новая волна будет приходить где-то через 5-6 месяцев. Сейчас же кажется то, что мы как раз наблюдаем в Западной Европе, что одна волна еще не успела закончиться, или хотя бы заражаемость не упала, как уже начинается вторая волна“, – отметила профессор вирусологии Тартуского университета Ирья Лутсар.
На данный момент в Эстонии основной причиной заражений является подтип омикрон-штамма BA.5, который легко и быстро распространяется в обществе, но при этом не ассоциируется с тяжелым протеканием болезни и с высокой смертностью.
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