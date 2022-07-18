Коронавирус вновь наступает

„Казалось, начала складываться картина, что каждая новая волна будет приходить где-то через 5-6 месяцев. Сейчас же кажется то, что мы как раз наблюдаем в Западной Европе, что одна волна еще не успела закончиться, или хотя бы заражаемость не упала, как уже начинается вторая волна“, – отметила профессор вирусологии Тартуского университета Ирья Лутсар.